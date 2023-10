Antonella Clerici, il trauma di Sanremo | La conduttrice rivela tutto

La conduttrice Antonella Clerici ha raccontato di una partecipazione a Sanremo molto traumatica. Ecco cosa le è successo.

Senza dubbio, Antonella Clerici è una delle presentatrici più amate della televisione italiana. Lavora in questo ambiente da quando era giovanissima e ha raggiunto la fama in tutta Italia nel 2000, grazie a La prova del cuoco, che ha condotto per quasi vent’anni. Dopo una pausa e alcune edizioni passate a Elisa Isoardi, il programma è stato cancellato e ora presenta con grande successo E’ sempre mezzogiorno.

Proprio da qualche settimana, è tornata al timone della sua trasmissione di punta, che ha ripreso la stagione registrando dei buoni ascolti. Il salotto dello show per lei è un luogo molto caro, quasi familiare, e proprio lì ha annunciato che quell’anno la figlia iniziava il primo anno di liceo. Si tratta di Maelle, la bambina che ha avuto con il compagno di lunga data Eddy Martens. La loro storia è finita nel 2015, dopo circa dieci anni insieme.

Di recente, la conduttrice si è lasciata andare a un’altra dichiarazione per TvBlog, questa volta riguardo a quella volta che condusse il festival di Sanremo insieme a Paolo Bonolis nel 2005. In particolare, ha ricordato quella che per lei fu un’esperienza traumatica.

Antonella Clerici, “Successe di tutto, fu traumatico”

Durante un’intervista per TvBlog, Antonella Clerici ha ricordato l’edizione di Sanremo che presentò nel 2005 insieme a Paolo Bonolis. Fu un vero e proprio trauma e affrontare certe cose non fu per niente facile. Ci furono, infatti, due morti gravissime: quella di Alberto Castagna e quella di Nicola Calipari.

“Successe di tutto, dalla morte di Alberto Castagna nella serata inaugurale fino alla tragica uccisione di Nicola Calipari, con la salma che rientrò in Italia durante la finale. Fu traumatico, però fu soprattutto Paolo, in quanto conduttore, a sobbarcarsi il peso di quelle notizie tragiche. Una bara che arriva dentro al Festival non è semplice da gestire“.

Nonostante questa edizione sfortunata, lei ha poi avuto la sua rivincita nel 2010, quando fu scelta come conduttrice principale del Festival, poco dopo la nascita della figlia. “Avevo tutto contro, ma nella vita ci devi credere. Accettai la proposta e feci il Festival come piaceva a me, molto al femminile, raccontando la mia storia“. Quell’edizione, infatti fu un successo, che la consacrò a una delle presentatrici italiane più amate. In seguito, è tornata all’Ariston nel 2020, questa volta al fianco di Amadeus.