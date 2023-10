Harry e Meghan: perché gli è stato negato il soggiorno a Londra

All’ex coppia reale Harry e Meghan è stato negato il soggiorno a Londra. Ora che stanno uscendo ufficialmente dalla royal family molte regole stanno cambiando.

Harry e Meghan continuano a far parlare di sé e della loro scelta di allontanarsi sempre di più dalla famiglia reale inglese. Oggi l’allontanamento sembra ogni giorno più definitivo possibile, tanto che anche sul sito ufficiale della royal family sono stati cancellati i loro personaggi. Dopo la morte della regina Elisabetta II, il processo per la loro uscita si sta velocizzando.

La coppia si è sposata nel 2018, ma già poco dopo il matrimonio ha dato segni di non reggere la grande tensione causata nell’appartenere a una famiglia così importante (lei è un’outisider – prima era un’attrice e si mormora che potrebbe ricominciare a recitare; mentre lui ha sempre dimostrato una certa insofferenza verso il protocollo di corte) e si è allontanata in Canada, dove ha avuto due figli.

Adesso, la loro uscita dalla famiglia reale sembra ufficialmente definitiva e molte cose stanno cambiando. Addirittura, a entrambi è stato negato il soggiorno a Londra: nonostante il legame di sangue, sembra che la loro presenza non sia né gradita né richiesta.

Harry e Meghan, cosa sta succedendo

La posizione di Harry e Meghan all’interno della famiglia reale inglese è sempre più instabile e precaria. Prima, alla coppia è stata tolta la residenza alla tenuta di Frogmore Cottage e adesso la situazione sta peggiorando. I rapporti, dopo l’uscita del documentario su Netflix e dell’autobiografia Spare si sono decisamente freddati, tanto che re Carlo avrebbe negato al figlio e alla nuora la possibilità di soggiornare a Londra, a Buckingham Palace.

Sembra, infatti, che il principe avesse chiesto un brevissimo permesso prima di recarsi in Germania per gli Invictus Game, ma questa possibilità gli sarebbe stata negata. Si dice che il principe non volesse semplicemente andare a vedere i giochi tedeschi, ma avesse intenzione di fermarsi a Londra, in occasione del primo anniversario della morte della nonna. Si dice che avrebbe voluto provare a chiarirsi con il padre.

Proprio il Telegraph ha raccontato questo fatto, rivelando che a Buckingham Palace è arrivata la richiesta di soggiorno, subito negata. Non si sa se il principino avesse fatto richiesta anche per la moglie, ma Meghan Markle lo ha raggiunto direttamente in Germania, senza passare per Londra, a giochi già iniziati. Il giornale ha anche aggiunto che, secondo il protocollo, ora che la coppia non fa più parte della famiglia, dovrà fare richiesta con largo anticipo per soggiornare a palazzo.