Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: “Se trovasse un’altra donna…”

La showgirl Sonia Bruganelli ha ripreso a parlare della sua recente separazione da Paolo Bonolis: come la prenderebbe se lui conoscesse un’altra?

Tra le separazioni più note dell’ultimo periodo nel mondo dei vip, c’è sicuramente quella tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La coppia è scoppiata qualche mese fa e ora si sta avviando verso il divorzio: le cause della rottura non sono state rivelate nel dettaglio, ma sembra che il tutto si stia svolgendo nel modo più sereno possibile.

La coppia era sposata da circa vent’anni e ha tre figli; prima di conoscere lei, il conduttore è stato sposato negli anni ’80 con la psicologa americana Diane Zoeller, con la quale ha altri due figli, oggi trentenni. Negli anni ’90 ha avuto anche una storia importante con Laura Freddi, conosciuta sul set di Non è la Rai.

Nel 2023, è finita anche la storia con l’ex opinionista del Grande Fratello Vip, ma i due sono rimasti in buoni rapporti. Lei ultimamente si è ritrovata a pensare a come reagirebbe davanti a un’ipotetica nuova compagna dell’ex marito. La risposta ha stupito tutti: siamo sicuri che i due davvero non siano più innamorati? Ecco che cosa ha risposto lei.

Sonia Bruganelli: “Non escludo che potrei diventare gelosa”

La bella Sonia Bruganelli è stata tra le prime ospiti della nuova stagione di Verissimo. La conduttrice Silvia Toffanin le ha domandato del rapporto con Paolo Bonolis e lei ha risposto sinceramente, spiegando di avere un’ottima opinione di lui. “È difficile trovarne uno così. È veramente un uomo moderno. Una persona libera che mi ha insegnato la libertà. […] Come ci si separa da un’anima?“.

La presentatrice, quindi, è andata avanti con l’intervista e ha posto una domanda fondamentale: come reagirebbe Sonia Bruganelli, se venisse a sapere, un giorno, che Paolo Bonolis ha trovato una nuova compagna? La showgirl anche questa volta ha deciso di esprimere la massima sincerità e ha ammesso che probabilmente ne sarebbe gelosa.

“Non escludo che se dovesse trovare una donna bella e giovane io possa arrabbiarmi e diventare gelosa” ha dichiarato. Ma siamo certi che l’amore tra i due sia davvero finito? L’ex opinionista del Grande Fratello Vip (oggi è stata sostituita dalla giornalista Cesara Buonamici) non ha escluso ancora il ritorno di fiamma: “Se ci innamoreremo di nuovo? Chi può dirlo…”.