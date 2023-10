Amici, Anna Pettinelli si è fidanzata?

La docente della scuola di Amici, Anna Pettinelli, si è forse fidanzata? Ecco che cosa ha dichiarato.

Amici è ricominciato da poco e già Maria De Filippi ha introdotto alcune novità per questa nuova edizione. Una riguarda il corpo docenti, che quest’anno ha visto il ritorno di Anna Pettinelli. L’insegnante, infatti, ha preso il posto di Arisa, che questa volta ha deciso di lasciare la trasmissione per dedicarsi ad altri progetti. La cantante, però, da come si vede da Instagram, ha un ottimo ricordo della sua esperienza e, in particolare, del rapporto con i giovani allievi.

Nel corso degli anni, diversi docenti sono entrati a far parte della scuola di canto e ballo di Canale 5: tra i più popolari ci sono Alessandra Celentano (che ormai vi lavora da più di vent’anni), Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Tutti loro insegnano danza, mentre Anna Pettinelli insegna canto.

La sua vita sentimentale è tanto chiacchierata quanto misteriosa e sembra che ora la speaker radiofonica abbia un altro uomo nel suo cuore. Ecco che cosa ha rivelato durante un’intervista.

Anna Pettinelli, “Stiamo insieme da quattro mesi”

In passato, Anna Pettinelli ha avuto una lunga relazione con Stefano Macchi. La coppia sembrava molto affiatata e solida, ma purtroppo non ha retto la sfida a Temptation Island e ha annunciato la rottura. Non ci sono stati grandi drammi e sembra che si siano lasciati in buoni rapporti. Ora la speaker radiofonica ha annunciato che c’è un altro uomo nella sua vita.

Durante un’intervista a Nuovo Tv, ha dichiarato: “Ho avuto una delusione, ma ho incontrato una persona speciale quindi sono tornata a credere nell’amore. […] Stiamo insieme da quattro mesi. C’è molta attrazione fisica tra noi ed è tutto perfetto. È il momento del miele e dello zucchero. Insomma, è un periodo perfetto per noi“.

La professoressa di Amici non ha rivelato altro e quindi non si conosce l’identità di questa persona. Alcuni fan hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi del manager Andrea Di Carlo, ex compagno di Arisa, ma lei ha negato, dicendo che tra loro c’è solo una bella amicizia. Per il momento non si conoscono altri dettagli, ma vedremo come si evolverà la situazione.