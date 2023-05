Chi è il compagno Antonella Clerici?

Antonella Clerici è legata dal 2016 all’imprenditore Vittorio Garrone, conosciuto con un appuntamento al buio

Per lui, la conduttrice ha lasciato Roma e si è trasferita ad Alessandria. Come biasimarla del resto, visto che ora la sua dimora è una splendida tenuta in campagna, dove può godersi la famiglia e una vita nel mezzo della pace e della natura. Da quando è iniziata la relazione con l’imprenditore la Clerici sembra aver ritrovato la serenità affettiva che le mancava da molto tempo e che il precedente e controverso rapporto, aveva minato.

Antonella Clerici è stata spesso al centro del gossip per via delle diverse storie d’amore avute prima di conoscere il suo attuale compagno, Vittorio Garrone.

Antonella ha alle spalle due matrimoni il primo con il giocatore di basket Giuseppe Motta, durato due anni, e il secondo con il produttore discografico Sergio Cossa, durato tre anni. Nel 2007, poi, si lega all’animatore turistico Eddy Martens con il quale ha sua figlia Maelle. La relazione, però, si conclude nel 2016, sembra per via di un tradimento di lui.

Nello stesso anno incontra Vittorio. I due si conoscono grazie ad un incontro al buio organizzato dalla loro nutrizionista e da quel momento non si sono più lasciati.

Una storia vincente e una splendida famiglia allargata

Da sei anni insieme, la loro vita e la loro relazione alimentata dal calore e dall’accoglienza della tenuta Biasini, va a gonfie vele.

“Ci ha presentati un’amica comune che sosteneva da sempre che eravamo lo specchio l’uno dell’altra. In quel momento eravamo entrambi liberi da qualsiasi legame”. Per Garrone è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La conduttrice, invece, i primi tempi tergiversava, facendosi un po’ desiderare, dal momento che era ancora scottata dalla precedente relazione. Ma alla fine la tenacia dell’imprenditore è riuscita nell’intento e l’ha conquistata.

Chi è Vittorio Garrone

Il compagno di Antonella Clerici, Vittorio Garrone, è figlio di Riccardo Garrone e nipote di Edoardo Garrone, fondatore del colosso del petrolio ERG.

Anche lui come la Clerici ha già alle spalle un matrimonio. Sposato con una donna conosciuta durante un viaggio in Sudamerica, ha avuto con lei tre figli: Luca, Agnese e Beatrice. L’imprenditore ha inoltre una grande passione per i cavalli e possiede un allevamento in Normandia e uno in Italia, nella casa e dimora famigliare, la Tenuta Basini, dove alleva purosangue destinati a gareggiare in discipline olimpioniche. Ora la coppia sembra più affiatata che mai e ciò che si nota di più negli scatti in cui compaiono insieme, sono i loro sorrisi, sintomo di un rapporto finalmente appagante e sano.