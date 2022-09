Eddy Martens, l’orribile rivelazione dopo la relazione con la Clerici: ne è stato vittima anche lui

Eddy Martens, ex compagno storico della conduttrice Antonella Clerici, ha rivelato un retroscena molto grave su quel periodo della sua vita.

Senza dubbio la relazione più famosa di Antonella Clerici è stata quella con l’animatore turistico Eddy Martens. I due si erano conosciuti durante una vacanza in Marocco tanto tempo fa e sono stati insieme per oltre dieci anni. Da questo lungo amore è nata la figlia Maelle. Ormai si sono separati da diversi anni e lei adesso è di nuovo felice tra le braccia dell’imprenditore Vittorio Garrone, ma i fan non hanno mai dimenticato il suo ex fidanzato.

L’ex compagno oggi non lavora più nei villaggi turistici, ma è un imprenditore nel settore barber shop. Dopo la rottura dalla presentatrice televisiva, ha lasciato l’Italia e si è trasferito in Belgio, più precisamente a Bruxelles, dove vive tuttora insieme alla nuova fidanzata Carmen Carrasco. Sembra aver abbandonato per sempre il mondo dello spettacolo, ma ogni tanto rilascia alcune dichiarazioni sul suo passato in televisione.

Recentemente, infatti, si è lasciato andare nel corso di un’intervista e ha rivelato alcuni gravi e tristi retroscena accaduti quando era fidanzato con la storica regina de La prova del cuoco. Nessuno si aspettava qualcosa del genere.

Eddy Martens, gli episodi di razzismo subiti

Durante un’intervista rilasciata a Chi, Eddy Martens ha svelato di essere stato vittima di razzismo. “Ho la nausea al solo ricordo…” ha rivelato, mentre spiegava che, quando l’ex compagna dichiarò pubblica la loro relazione, le reazioni del pubblico non furono positive. L’imprenditore fu il bersaglio di numerose critiche e alcune arrivarono anche al limite del razzismo. Per questo, ha aggiunto, che l’Italia non gli manca particolarmente, ma è dispiaciuto per la figlia Maelle, che non riesce a vedere troppo spesso a causa della distanza.

Quello del razzismo è un problema grave nel nostro Paese. Anche la showgirl Raffaella Fico ha rivelato, durante un’ospitata a Verissimo al fianco di Silvia Toffanin, che la figlia Pia, nata dalla vecchia relazione con il calciatore Mario Balotelli, ha subito gravi episodi di razzismo quando andava all’asilo. Ha raccontato che una compagna di classe si era rifiutata di tenerla per mano e l’aveva insultata pesantemente a causa del colore della pelle. La situazione era così grave che lei ha deciso di trasferirla in un’altra scuola, di tipo internazionale, in modo che eventi del genere non capitassero più.