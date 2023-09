Antonella Clerici in lacrime al TG1: “Faccio un po’ fatica”

La commozione della conduttrice televisiva durante un collegamento con il TG1.

Antonella Clerici è crollata in lacrime durante un collegamento con il TG1: ecco il motivo. La scorsa giornata di martedì, nel corso di un collegamento mattutino con l’edizione del TG1 condotta da Giorgia Cardinaletti, vi è stato un collegamento in veste di ospite da parte di Antonella Clerici, che ha voluto parlare del ritorno del suo programma è sempre mezzogiorno. Durante l’intervento, la conduttrice televisiva è però anche crollata in lacrime. Ecco il perché.

Antonella Clerici in lacrime al TG1 nel ricordo di Fabrizio Frizzi

Durante il collegamento mattutino con il TG1, la giornalista Giorgia Cardinaletti ha voluto mostrare ad Antonella Clerici alcune immagini di Fabrizio Frizzi, che nel 2017 fece visita alla conduttrice all’interno degli studi de La prova del cuoco.

Vedendo quel filmato, la Clerici si è inevitabilmente commossa. La conduttrice lombarda e Frizzi, scomparso il 26 marzo del 2018, non erano semplicemente colleghi ma erano anche legati l’uno all’altra da un grandissimo legame di amicizia. Queste le parole della Clerici al TG1:

“Queste immagini per me sono sempre faticose. Faccio un po’ di fatica anche perché lì c’era la speranza. Qui lui era venuto nel nostro studio a La prova del cuoco, proprio per festeggiare il mio compleanno (il 6 dicembre). Ma non potevo immaginare che dopo tre mesi Fabrizio non ci sarebbe stato più. Sua figlia Stella secondo me è l’erede di Fabrizio, è una cosa di cui io sono sicura. Spero di esserci ancora quando lei debutterà, ma io sono sicura che lei sarà un Fabrizio Frizzi, Stella Frizzi all’ennesima potenza. Io di questo ne sono certa, perché ha le doti per essere una grande presentatrice televisiva“.

Qualche anno fa si pensava a una super edizione de #IMiglioriAnni con Carlo Conti, Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi a giocare tra i vari decenni.

Sarebbe stato bellissimo. Peccato che il tempo sia stato tiranno e abbiamo dovuto salutare Fabrizio troppo presto. ♥️💕 pic.twitter.com/Wywej628L2 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) April 28, 2023

Antonella Clerici ritorna con è sempre mezzogiorno

Al TG1 Antonella Clerici ha avuto modo di parlare anche del ritorno sulla Rai del programma è sempre mezzogiorno, che andrà nuovamente in onda a partire dal prossimo lunedì 11 settembre. Queste le parole al riguardo da parte della conduttrice televisiva:

“Sì esatto, è proprio così, lunedì si riparte. Sono molto felice perché per me è un appuntamento quotidiano con le persone. Mi piace tenere compagnia, cucinare, chiacchierare. Parlo di tutto, di vita, di quotidianità. Per me questa è stata un’estate di pace e relax, l’ho passata in mezzo alla natura con la famiglia, con gli amici, con i miei cani che amo, in una straordinaria semplicità. Sono stata anche in Normandia, dove ho fatto lunghe passeggiate anche con Carlotta Mantovan“.