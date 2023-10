Amazing Fabio De Luigi: sbarca su Prime Video il comedy show del comico

Il comico prestò arriverà su Amazon Prime con un programma tutto nuovo, Amazing Fabio De Luigi: ecco tutti i dettagli.

Senza dubbio, Fabio De Luigi è uno dei comici più noti nel panorama italiano. Ha iniziato a lavorare che era giovanissimo e ancora frequentava l’Accademia di Belle Arti a Bologna (non tutti sanno che è laureato in Pittura). Dopo vari spettacoli teatrali, ha cominciato a farsi veramente notare dopo essere entrato nel cast di Zelig e in quello Gialappa’s Band nei vari Mai dire… Qui si è distinto sia come comico, sia come conduttore.

Tra i suoi programmi più famosi per la televisione, ci sono Love Bugs (dove recitava al fianco di Michelle Hunziker), All Stars e Ridatemi mia moglie; tuttavia, ha recitato anche al cinema, in tantissimi film. Alcuni esempi sono Il partigiano Johnny, Natale a New York, Ex, Happy Family, Aspirante vedovo e La befana vien di notte. Tra i titoli più recenti ci sono Tre di troppo, uscito nel 2023, e 50 km all’ora, previsto per il 2024. Entrambi sono diretti da lui.

Tra poco, però, arriverà anche su Amazon Prime, con un programma tutto nuovo intitolato Amazing Fabio De Luigi. Si tratta di un comedy special, che vanta un cast eccezionale e numeroso.

Amazing Fabio De Luigi, il comedy special in arrivo su Prime

La trama di Amazing Fabio De Luigi si concentra proprio sull’attore, che qui interpreta se stesso. Ha ricevuto un importantissimo premio alla carriera, ma è molto timido e non vorrebbe festeggiare. Anche se non vorrebbe, si ritrova a partecipare a un evento in un hotel, dove scopre che il premio era solo un pretesto per un viaggio comico e onirico insieme ad altri grandi personaggi.

Il cast di Amazing Fabio De Luigi comprende, oltre al suo protagonista, anche ospiti importantissimi, provenienti da ogni ambito. Abbiamo Marco Mengoni, Carlo Cracco, Diego Abatantuono, Elio, Marco Mengoni, Virginia Raffaele e Iginio Massari. Ecco il trailer.

Lo show è un prodotto originale firmato Amazon, diretto da Alessio Muzi e scritto da Giovanni Todescan (l’autore di LOL – Chi ride è fuori) con lo stesso De Luigi, Ugo Ripamonti, Paolo Cananzi, Leonardo Parata e Marco Curti. Sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a novembre.