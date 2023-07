Rosso, bianco e sangue blu: il trailer del film in arrivo su Amazon Prime

Il trailer del film in arrivo il prossimo mese su Amazon Prime Video.

A partire dal prossimo mese di agosto, per la precisione dall’11, sarà disponibile in tutto il mondo tramite la piattaforma streaming di Amazon Prime Video Rosso, bianco e sangue blu. Si tratta di una pellicola diretta da Matthew Lopez e della quale è stato da poco pubblicato il primo trailer ufficiale.

Il trailer di Rosso, bianco e sangue blu

Il film Rosso, bianco e sangue blu trae ispirazione dall’omonimo romanzo di Casey McQuiston, best seller certificato dal New York Times. La pellicola vede il debutto alla regia e come co-sceneggiatore di Matthew Lopez, un drammaturgo che è stato già premiato in passato con un Tony Award. Tra i suoi lavori teatrali si possono ricordare nell’ordine The Whipping Man, Somewhere, The legend of Georgia McBride, The Inheritance, Zoey’s Perfect Wedding e Some Like It Hot.

Per quanto riguarda il cast del film, questo è composto principalmente da Taylor Zakhar Perez, Nicholas Galitzine, Clifton Collins Jr., Sarah Shahi e Rachel Hilson. A questi si aggiungono poi tra gli altri anche Stephen Fry e Uma Thurman, insieme anche ad Ellie Bamber, Thomas Flynn e Juan Castano.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale del film Rosso, bianco e sangue blu.

La trama di Rosso, bianco e sangue blu

La trama di Rosso, bianco e sangue blu è incentrata su Alex Claremont-Diaz, figlio della Presidente degli Stati Uniti (Uma Thurman), e sul Principe Henry d’Inghilterra (Nicholas Galitzine). Come si viene a scoprire molto presto, questi due personaggi hanno molto in comune. Basti pensare al loro carisma, alla loro fama e al loro aspetto fisico.

In più, i due almeno all’apparenza nutrono un profondo disprezzo reciproco. Un fattore, questo, che non ha mai portato a particolari problemi fino però al sopraggiungere di un più che spiacevole episodio. Nel corso di un importante evento reale, i due finiscono infatti con l’avere una lite piuttosto accesa, il che scatena ovviamente i tabloid rischiando di creare possibili malumori e dissidi per quanto riguarda le relazioni tra il Regno Unito e gli Stati Uniti.

Allo scopo di cercare di limitare in qualche modo i danni, le due famiglie costringono i due protagonisti ad inscenare una sorta di tregua. In seguito a ciò, il pessimo rapporto tra Alex ed Henry inizia però a trasformarsi abbastanza a sorpresa in un’inaspettata amicizia.