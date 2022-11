Le uscite di Prime Video a Dicembre 2022: film e serie tv

Il catalogo di Amazon Prime Video continua ad arricchirsi con tanti nuovi titoli molto apprezzati dal pubblico. Ecco i titoli in uscita a Dicembre 2022.

Se ancora non sei iscritto ad Amazon Prime Video ti diamo un motivo per farlo: in questo articolo troverai la lista completa dei titoli in arrivo a dicembre 2022: serie tv, film e documentari per delle festività… Con i fiocchi!

Serie tv, show e anime in uscita su Prime Video

A dicembre sono davvero tantissimi gli show e le serie TV in coming soon sul catalogo di Prime Video. Eccole in elenco!

The Bad Guy – 8 dicembre. La nuova serie italiana unisce il genere crime con la dark comedy. Protagonista della storia è Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso.

Lo speciale di di LOL arriva durante le festività natalizie. Il cast sarà formato dai sette concorrenti più amati delle prime due stagioni, come e . Tra i concorrenti, però, ci sarà anche , co-host della prima stagione. A condurre ancora una volta ci sarà . La terza stagione di Jack Ryan – 21 dicembre Dopo tre anni, la terza stagione di Jack Ryan 3 fa il suo ritorno con i nuovi e attesi episodi. La narrazione thriller d’azione si concentra su Jack Ryan, il quale è ingiustamente implicato in una grande cospirazione e all’improvviso si ritrova a essere un fuggitivo messo da parte. Ricercato sia dalla CIA sia da un’organizzazione criminale internazionale che lui stesso ha scoperto, Jack è costretto alla clandestinità.

Film e documentari in uscita a dicembre

Film, divano, copertina, tisana e lucine natalizie. Mettiti comodo e aspetta con noi il primo dicembre. I film più attesi? Eccoli di seguito!

Improvvisamente Natale – 1 dicembre Il film racconta la storia di una bambina di 8 anni Chiara che ogni anno non vede l’ora sia Natale per rivedere l’adorato nonno Lorenzo, interpretato da Diego Abatantuono, proprietario di un albergo d’alta montagna. Quest’anno, però, i genitori di Chiara decidono di mettersi in macchina sotto il sole bollente durante settimana di Ferragosto, per una visita fuori stagione a Lorenzo, perché hanno bisogno di lui per dare a Chiara l’amara notizia: si stanno separando. I genitori decidono di coinvolgere nonno Lorenzo, il quale accetta l’ingrato incarico di dare la notizia alla nipotina. Ma prima vuole regalarle l’ultimo Natale felice… a Ferragosto!

Your Christmas or Mine? – 2 dicembre. Il film segue vicende di James e Hayley che finiscono per vivere l’uno il Natale nella famiglia dell’altra e viceversa. Dopo essersi salutati in una stazione ferroviaria di Londra, entrambi prendono la stessa folle decisione di cambiare treno e sorprendersi a vicenda. Hayley si ritrova così in una enorme villa in un piccolo villaggio dove il Natale non esiste, mentre James si dirige a nord in una piccola casa bifamiliare ed entra nel caos che solo una grande famiglia può generare nel periodo natalizio. Una grande nevicata blocca i protagonisti, intrappolandoli nella famiglia dell’altro. Le tradizioni natalizie vengono capovolte, i segreti vengono rivelati e le verità vengono a galla… La coppia si renderà conto che sono tante le cose che non sanno l’uno dell’altra.

