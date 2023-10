The Trip: il trailer del film horror con Doug Bradley

Il trailer del nuovo horror psichedelico diretto da Dean Jacobs.

The Trip è il nuovo film di Dean Jacobs: ecco il trailer ufficiale della pellicola. Il prossimo 26 ottobre farà il suo debutto al Lindsay Theatre di Sewickley in Pennyslvania The Trip, nuovo horror diretto dal regista Dean Jacobs del quale è uscito da poco il trailer ufficiale.

Il trailer ufficiale di The Trip

The Trip è il nuovo film di Dean Jacobs, regista giunto al suo primo lungometraggio. La sceneggiatura della pellicola è opera sempre di Jacobs, che si è occupato tra l’altro anche della produzione in collaborazione con Jarrod Phillips. Il film debutterà come detto il 26 di ottobre, ma ulteriori dettagli per quanto riguarda la distribuzione non sono per il momento ancora noti.

In merito al cast, The Trip può contare sulla presenza di alcuni volti noti del genere cinematografico horror. Il nome principale è quello di Doug Bradley, attore inglese celebre per aver interpretato per ben 18 anni dal 1987 fino al 2005 il personaggio di Pinhead nella saga cinematografica di Hellraiser. Altro importante attore presente nel cast è John Amplas, noto per la sua collaborazione con il regista George A. Romero e per le apparizioni in film come ad esempio Dawn of the Dead e Creepshow.

A completare il cast vi sono poi Lori Cardille, Luke Edwards e Hanah Fierman. Cardille ha recitato nel ruolo di protagonista in Il giorno degli zombi del 1985 sempre di George Romero oltre che per quello di Winter Austin nella soap opera Ai confini della notte. Edwards ha preso parte a film horror come Jeepers Creepers 2, mentre Fierman è nota principalmente per il ruolo di Lily la succube in V/H/S e Siren.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di The Trip.

La trama di The Trip

The Trip può dunque essere descritto come una sorta di horror psichedelico, con la pellicola che consiste in un misto di storia su una casa stregata e di slasher caratterizzato dalla presenza di droghe allucinogene. La trama del film si basa su quattro amici d’infanzia che decidono di fare un viaggio per il weekend in una fattoria rurale in Pennsylvania. Desiderosi di trascorrere un fine settimana all’insegna degli eccessi e del divertimento, il gruppo si vede costretto suo malgrado a modificare i propri piani.

Queste le dichiarazioni in merito al film da parte del regista Dean Jacobs:

“Pittsburgh, città natale del film sugli zombie e dimora creativa di George Romero. Mi sono assicurato di onorare la sua eredità in molti modi con questo film, incluso il casting di John Amplas e di Lori Cardille. La storia si svolge a solo un’ora da Pittsburgh in Pennsylvania, e il film è stato girato interamente in una fattoria di 167 anni“.