Marco Mengoni, momento di imbarazzo da Fazio: “Cos’hai lì?”

Il curioso episodio che ha visto coinvolto il cantautore italiano.

Marco Mengoni è stato ospite fa Fabio Fazio: ecco il momento imbarazzante che l’ha visto protagonista.

Per l’ultimissima puntata della trasmissione di Rai 3 Che tempo che fa di Fabio Fazio sono stati chiamati diversi ospiti illustri. Tra questi vi è stato anche Marco Mengoni, che è stato protagonista suo malgrado di un momento di leggero imbarazzo.

Mengoni: cosa è successo da Fabio Fazio

Ospite dell’ultima puntata di Che tempo che fa, Marco Mengoni si è presentato da Fabio Fazio in compagnia di Elodie allo scopo di esibirsi dal vivo per cantare la propria hit estiva Pazza Musica.

In particolare, Mengoni si è distinto per il proprio particolare outfit. Il cantautore italiano è arrivato in studio con giacca e camicia accompagnate dalla cravatta, con sotto un pantaloncino con un taglio alla metà della gamba. Un look che ha incuriosito Fazio, che a un certo punto ha deciso di interrompere il cantante per pronunciare le seguenti parole:

“Vabbè che sta per arrivare l’estate. Cosa mi dicono che si vede? Cos’è che si vede? No perché mi dicono guarda che si vedono stai attento. Non so cosa si vede, vabbè accavalla le gambe che è meglio“.

A questo punto Mengoni ha dunque accavallato le gambe, anche se in teoria non si vedeva in realtà assolutamente nulla. Queste le sue parole:

“Per stasera mi sono messo comodo. Sì dai accavallo. Se al concerto al Circo Massimo mi presento in questo modo? O metto la canotta e i pantaloni lunghi, oppure questi corti con sopra una giacca“.

Le parole di Marco Mengoni a Che tempo che fa

“Ti ricordi quando non c’era nessuno

Solo una

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

"Ti ricordi quando non c'era nessuno

Solo una

Pazza musica, pazza musica, pazza musica

Pazza musica, pazza musica, pazza musica"

Tra gli eventi importanti cui ha preso parte ultimamente Marco Mengoni vi è naturalmente anche l’ultimo Eurovision Song Contest, cui il cantautore ha partecipato con il pezzo Due Vite. Classificatosi al quarto posto, il cantante si è distinto nel corso della manifestazione anche per essere entrato in scena sul palco sventolando una bandiera arcobaleno.

Un gesto apprezzato da tanti, anche da Fazio:

“Abbiamo parlato di Pazza Musica come inno alla libertà e a me piace ricordare che hai deciso di sfilare sul palco con la bandiera italiana e con quella rainbow in sostegno dei diritti LGBTQ. Mi piace ricordare anche che Elodie il giugno scorso è stata madrina del Roma Pride. La libertà e il diritto alla felicità vanno difesi sempre“.

Da qui la seguente risposta di Mengoni:

“In realtà quella bandiera non è solamente quella rainbow, rappresenta anche l’inclusività totale. Questa è una cosa molto importante. Non a caso è stata scelta quella con dei colori in più rispetto alla classica bandiera arcobaleno. Adesso è importante che si inizi a urlare anche per l’inclusività“.