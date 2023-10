The Mill, trailer del thriller fantascientifico con Lil Rel Howery

Il comico Lil Rel Howery è il protagonista di The Mill, il thriller fantascientifico di Hulu. Ecco tutto quello da sapere prima di vederlo.

Hulu ha rilasciato il trailer di un nuovissimo film, che ha attirato subito l’attenzione per la sua trama originale. Si tratta di The Mill, un thriller fantascientifico e distopico con protagonista Lil Rel Howery. Qui l’attore interpreta un imprenditore importante che, improvvisamente, un giorno senza alcuna spiegazione logica si ritrova in un mulino. Qui è costretto a lavorare come una bestia da soma per sopravvivere.

Lil Rel Howery è un attore statunitense, che in passato si è fatto conoscere soprattutto come comico, ma poi ha esplorato anche altri generi di recitazione. Ha cominciato nel 2005 come stand up comedian, per poi partecipare a programmi come Last Comic Standing e P. Diddy Presents: The Bad Boys of Comedy.

Negli anni successivi si è avvicinato anche alle serie tv, recitando in The Carmichael Show. Nel 2017, tuttavia, ha deciso di dare una svolta alla sua carriera quando è stato scelto per il ruolo di Rod Williams nell’horror Scappa – Get Out. Qui interpretava il migliore amico del protagonista, una specie di spalla comica in un contesto drammatico. Ha poi recitato in diverse commedie, come Brittany non si ferma più e Good Boys – Quei cattivi ragazzi e ha doppiato Alex in Angry Birds 2.

Adesso, però, è pronto per un progetto completamente nuovo.

The Mill: trama, trailer e cast del thriller con Lil Rel Howery

The Mill inizia con un uomo d’affari che si sveglia in un vecchio mulino a vento, dove viene costretto a lavorare come fosse un animale, sotto la minaccia di venire ucciso. Il protagonista all’inizio ubbidisce, ma poi decide di provare a scappare per poter tornare dalla sua famiglia. La moglie, infatti, sta per partorire.

Il cast del film prevede, oltre a Lil Rel Howery che interpreta il protagonista, anche Pat Healy, Karen Obilom e Patrick Fischler. La pellicola è stata scritta da Jeffrey David Thomas e diretta da Sean King O’Grady. I produttori del film sono Josh Feldman, Howery, O’Grady e Jesse Ford. Ecco il trailer.

The Mill sarà disponibile sulla piattaforma Hulu a partire dal 9 ottobre. Si tratta di un film distopico, dalla trama fantascientifica e surreale, ma che ha già attirato molto l’attenzione e si prospetta un progetto molto coinvolgente. Sarà interessante vedere di nuovo Lil Rel Howery in un contesto drammatico tanti anni dopo Scappa – Get Out.