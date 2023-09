Teo Mammucari contro Mediaset: demolisce due conduttori

Il conduttore Teo Mammucari si è lasciato andare a una lunga intervista, dove ha pronunciato delle parole molto forti contro Mediaset e alcuni ex colleghi.

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, ci sono stati svariati cambiamenti tra le reti Mediaset e, soprattutto, molti licenziamenti o rinnovi mancati. Tra questi – anche se il più noto è probabilmente quello di Barbara D’Urso – c’è stato anche quello di Teo Mammucari. Il conduttore, dopo tanti anni nel palinsesto, ora si è spostato a Rai e qui è tra i volti della nuova edizione di Ballando con le stelle.

L’ex volto di Cultura moderna sostiene di essersene andato (e di non essere stato quindi cacciato) perché la programmazione Mediaset non lo stimolava più. In Rai starebbe invece scoprendo un lato diverso rispetto alla televisione a cui era abituato. Tuttavia ha voluto comunque sfogarsi, rivelando che in Mediaset tante cose non gli andavano più bene.

Perciò, durante un’intervista per il Messaggero si è sfogato e ha pronunciato delle parole molto dure non sono verso il suo vecchio palinsesto, ma anche verso alcuni ex colleghi, tra cui Gerry Scotti ed Enrico Papi, che a differenza sua hanno mantenuto i propri ruoli all’interno di Mediaset.

Teo Mammucari: “Sono fermi da trent’anni”

Durante l’intervista, Teo Mammucari ha rivelato di non essere stato licenziato da Piersilvio Berlusconi, ma di aver scelto lui consapevolmente di abbandonare Mediaset verso Rai quando si è reso conto che la programmazione non sarebbe stata svecchiata come era stato promesso. “Dicono che mi hanno cacciato, ma me ne sono andato io. Sono fermi da trent’anni“, ha detto. Inoltre, pare che continuasse a chiedere una trasmissione tutta sua, ma questo desiderio non è mai stato accolto, nonostante le numerose rassicurazioni.

Infine, ha parlato anche dei suoi ex colleghi Enrico Papi e Gerry Scotti, i cui contratti vengono costantemente rinnovati. Di Enrico Papi ha detto di non capire come mai continui ad avere sempre nuovi show, se di fatto gli ascolti non raggiungono i risultati sperati: “Non è una questione di soldi, ma se non ti danno un programma ti dovrebbero spiegare il perché, soprattutto se gente come Enrico Papi continua ad avere spazio anche senza risultati. Io perché non vengo considerato?“.

Su Gerry Scotti, invece, ha criticato il nuovo programma che gli è stato affidato, che a parer suo sarebbe troppo vecchio e già visto: “Ho pensato ‘Che bello, chissà che farà di nuovo il mio amico Gerry’, e il presidente dice ‘La Ruota della Fortuna’. Mi si è gelato il sangue. E’ uno scherzo? Se al popolino vogliamo dare la solita pappa per 30 anni va bene, ma non si chiede a un artista come me perché cambia“.