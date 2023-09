“Carlos sta male”: guerra tra Nina Moric e Corona per il figlio

Fabrizio Corona a Belve da Francesca Fagnani: “Carlos adesso sta male. Il suo malessere è genetico” e torna a parlare di Nina Moric.

Fabrizio Corona è tra i primi ospiti della trasmissione Belve, condotta da Francesca Fagnani su Rai2. Per quanto l’ex re dei paparazzi non sia mai scomparso realmente dalle scene del gossip anche personale, in occasione di questa intervista ha dovuto mettersi a nudo di fronte alle domande incalzanti della Fagnani.

Uno dei tasselli che è stato toccato riguarda il figlio Carlos che Fabrizio ha avuto con Nina Moric e parlando di lui è emerso un aspetto non noto al pubblico. Durante l’intervista registrata con Francesca Fagnani per Belve, Fabrizio Corona ha rivelato che il figlio Carlos Maria non sta bene.

La malattia di Carlos

Che Carlos avesse problemi di salute mentale era già emerso in passato ed era stata la mamma, Nina Moric, a darne annuncio pubblico con un post su Instagram: “Da madre mi vergogno di fare questo appello. Carlos soffre di psicosi transitoria/acuta. Deve essere curato. Non ha il telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna. Se non prende i farmaci accorciati con l’analisi comportamentale cognitiva sarà la sua fine”.

Nina Moric aveva lanciato messaggi di allarme sul figlio Carlos Maria e aveva parlato di cure specifiche oltre che di farmaci associati ad analisi comportamentale. Lo stesso Fabrizio Corona aveva sofferto la notizia datagli dagli psichiatri e aveva dichiarato ai tempi: “Sono stato chiamato dagli psichiatri che seguono mio figlio Carlos. Mi dicono che non è un bambino come gli altri, mi danno una brutta notizia che non posso rivelare. Piango, sto male, come se mi fosse crollato il mondo addosso”.

La consapevolezza di un imprinting genetico

Nel corso dell’intervista con la Fagnani, Corona ha sottolineato nuovamente come la ex moglie, Nina Moric, non sia in grado di svolgere il ruolo di madre, anche lei per problematiche psichiche: “Non vede mai la madre. Però non la odio e nemmeno la colpevolizzo. Nei suoi pochi momenti di lucidità non sta nemmeno bene perché non è mamma. Adesso sta talmente poco bene che non capisce che deve fare la mamma. Nulla da fare, lei per lui non ci sarà anche in futuro. […] Carlos adesso sta male. No, non mi sento in colpa. Il suo malessere è genetico. La vita ci ha dato questo e lo dobbiamo affrontare“.

La modella però non è rimasta indifferente di fronte a queste dichiarazioni ed ha iniziato a pubblicare delle storie Instagram criptiche. “Ripagate il bene col bene, restituisci il male con la giustizia! Quando un uccello è vivo, mangia le formiche. Quando l’uccello muore, le formiche lo mangiano. Da un albero si possono creare un milione di fiammiferi. Ma basta un fiammifero per bruciare un milione di alberi. Le circostanze possono cambiare in qualsiasi momento. Non svalutare né ferire nessuno. Potresti essere potente oggi, ma il tempo è più potente di te”. Insomma, diciamo che due fuochi del genere non sono un toccasana per la ricerca di un equilibrio (mentale).