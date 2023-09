Lory Del Santo sull’allontanamento di Barbara D’Urso: “Un addio?”

L’attrice Lory Del Santo ha espresso il suo parere sul futuro lavorativo in televisione della conduttrice Barbara D’Urso. Ecco cosa ne pensa.

Da diversi mesi, Piersilvio Berlusconi ha annunciato la sua intenzione di rinnovare completamente le reti Mediaset, nel tentativo di far virare tutti i programmi verso un aspetto più intellettuale. Per questo, molte trasmissioni hanno subito svariati cambiamenti, grandi e piccoli. Da settembre, per esempio, il Grande Fratello Vip è stato sostituito dal Grande Fratello, dove verranno accettati nella casa non solo concorrenti già famosi, ma anche provenienti dalla “vita comune”. Il conduttore sarà sempre Alfonso Signorini, che è uno dei pochi del palinsesto ad aver mantenuto il proprio ruolo.

Alcuni show, infatti, hanno perso alcuni personaggi di spicco, tra cui Pomeriggio 5, che dalla nuova stagione non è più condotto dalla storica Barbara D’Urso, ma dalla collega Myrta Merlino. Dell’allontanamento da Mediaset di Barbarella se n’è parlato molto in passato e, anche se si vociferava da anni dell’intenzione di Piersilvio Berlusconi di sostituirla, la notizia ufficiale è arrivata solo pochi mesi fa.

La presentatrice si è mostrata molto triste per non aver potuto dare un degno addio al suo pubblico e diversi colleghi le hanno mostrato il proprio affetto, cercando di tirarla su di morale. Ma quale sarà il suo futuro lavorativo, ora che molti sostengono che “il trash ha stancato”? Ecco cosa ne pensa Lory Del Santo.

Lory Del Santo su Barbara D’Urso: continuerà a lavorare in tv?

Durante un’intervista a Mio, Lory Del Santo ha parlato dell’allontanamento di Barbara D’Urso da Pomeriggio 5 e, in generale, da Mediaset. Lei, però, è fiduciosa: ha spiegato di stimare molto la presentatrice e che quindi dubita che gli italiani resteranno a lungo senza di lei. “Quello che accadrà per lei in tv, se sarà un addio? No, non è un addio per me, ma un rinvio. Le cose che piacciono al pubblico tornano e lei piace! Il trash? Per me è dire la verità, rappresentare ciò che veramente uno è, senza filtri“.

La regista di The Lady ha parlato anche di altri personaggi televisivi e si è concentrata in particolare su Ilary Blasi. Da un po’ di tempo, infatti, si teme che potrebbe essere sostituita dalle redini dell’Isola dei famosi, ma nessuno ha mai confermato nulla. Secondo l’attrice, però, un cambiamento non farebbe male al reality: “Penso che ogni tanto bisogna cambiare: nessuno è proprietario delle sedie in cui si siede, siamo destinati a ruotare“.

Lo show, infatti, va in onda ormai da circa vent’anni e per molto tempo è stato condotto da Simona Ventura. Lory Del Santo vi è affezionata particolarmente perché lo ha vinto nel 2005, durante la terza edizione.