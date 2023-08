Ballando con le stelle, chi saranno i nuovi concorrenti? Ecco i nomi ufficiali

Ballando con le stelle ricomincerà presto con la nuova edizione, ma chi saranno i protagonisti quest’anno? Questi sette personaggi sono già stati confermati.

Il 21 ottobre 2023 riprenderà di nuovo Ballando con le stelle. Quest’anno sarà la diciottesima edizione, dal momento che va in onda con enorme successo dal 2005 e al momento conta ben 183 puntate in totale. Il programma è sempre stato condotto da Milly Carlucci, in collaborazione con Paolo Belli, circondati ogni anno da giurati diversi.

La scorsa edizione ha visto la vittoria della giornalista Luisella Costamagna, in coppia con il ballerino professionista Pasquale La Rocca. Tra i concorrenti dell’anno scorso, hanno spiccato soprattutto Ivan Zanicchi, Paola Barale, Marta Flavi e Gabriel Garko, che ha recentemente annunciato che presto tornerà nel mondo delle fiction. Il suo prossimo progetto si chiamerà Se potessi dirti addio.

Ma quale sarà il cast quest’anno di Ballando con le stelle? Al momento si conoscono sette nomi ufficiali, che sono stati rivelati da Giuseppe Candela per Dagospia. Ecco quali sono.

Ballando con le stelle, svelato metà del cast della nuova edizione

Solitamente, le coppie in gara a Ballando con le stelle sono tredici, per un totale quindi di ventisei concorrenti in totale: tredici vip e tredici ballerini professionisti. Di recente, su Dagospia sono stati pubblicati cinque nomi dei personaggi famosi che a partire da ottobre 2023 parteciperanno al programma.

Sul sito si leggono i seguenti nomi: il conduttore Teo Mammucari (per un po’ di tempo si è pensato che avrebbe partecipato come giurato, ma sarà un vero e proprio concorrente), il giornalista Antonio Caprarica, busto storico del TG1, il cantante Bobby Solo, lo chef Bruno Barbieri, storico giudice di MasterChef e la presentatrice Simona Ventura. A questi cinque concorrenti, si aggiungono i due che erano già stati confermati da Milly Carlucci, quindi l’attore Ricky Tognazzi e la conduttrice Rossana Lambertucci.

Quest’ultima ha dichiarato sui social ufficiali dello show a proposito della futura partecipazione: “Che fatica allenarsi, d’altra parte quest’anno devo fare Ballando con le Stelle! Se non sono allenata… Ma speriamo di farcela, io ce la metterò tutta! Ma conto tantissimo sul vostro affetto e sul vostro sostegno“. Cosa ne dite, vi convince questo nuovo cast? Staremo a vedere come sarà questa prossima edizione: la prima puntata andrà in onda il 21 ottobre 2023 su Rai1.