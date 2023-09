Elodie nel mirino di Elenoire Ferruzzi: parole velenose

L’uscita del nuovo singolo di Elodie “A fari spenti” ha suscitato commenti. Pungente soprattutto Elenoire Ferruzzi.

Ex concorrente del Grande Fratello VIP, cui ha partecipato nel 2022 transitando nella nota e controversa “casa” di Mediaset, Elenoire Ferruzzi è un personaggio poco noto nel mondo dello spettacolo, ma molto sui social network, dove è seguita da oltre centomila follower, ma soprattutto per essere un’icona LGBT.

All’interno del GF VIP ha avuto modo di raccontare la sua storia e il suo percorso personale, che l’ha portata progressivamente a cambiare sesso, anche sottoponendosi a dolorosi interventi chirurgici, inclusa in ultimo una estrema vaginoplastica.

L’icona gay ha scatenato una polemica sul web per via di un suo commento in relazione al nuovo video della cantante Elodie.

Il nuovo singolo “A fari spenti” è stato lanciato con un videoclip in cui la bella popstar appare in alcuni frame in versione madre natura, totalmente nuda e solo il seno coperto da lunghi capelli.

“Si deve decidere se fare la pornostar o la cantante”

Il brano “A fari spenti” è stato scritto da Elisa ed Elodie per lanciarlo ha pubblicato uno scatto in cui appare totalmente nuda. A questo punto è scoppiata la polemica e tra coloro che l’hanno criticata è apparsa anche Elenoire Ferruzzi.

L’ex vippona l’ha additata di cattivo gusto. Senza aver paura dei commenti dei fan, infatti, ha affermato: “Beh rimango sempre dell’opinione che si deve decidere se fare la pornostar o la cantante”. Ovviamente sono arrivati in seguito i follower di Elodie a difesa della cantante e commentando la frase come un’uscita infelice.

Critiche ma anche elogi

A difendere la scelta dell’artista, invece, è stata Giulia Salemi. Nella giornata di sabato, infatti, l’abbiamo vista come opinionista a La Vita in Diretta e qui si è parlato della foto della Di Patrizi. L’influencer ha affermato che lo scatto è artistico e non c’è nulla di volgare.

“Lei è bellissima. Io lo scatto non lo trovo per niente volgare, premesso che ognuno del suo corpo fa ciò che vuole. Lei è una di quelle artiste a tutto tondo, che ha dietro anche un grandissimo team. Questa foto l’hanno scattata due fotografi bravissimi, c’è tutto uno studio, non è solo una foto buttata lì. Anziché criticarla bisognerebbe apprezzarla. Lei ha fatto una genialata. Ha postato nelle storie tutta una serie di uomini che hanno posato nudi. Perché l’uomo può posare nudo ed è figo e la donna, se lo fa, non va bene?”, ha commentato la Salemi.