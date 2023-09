La Pupa e Il Secchione: nuove indicazioni da Piersilvio | Ecco cosa è successo al programma

Il programma cambierà conduttore, giuria e avrà nuove impostazioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Mediaset sta preparando la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, un programma che nell’ultima stagione è stato condotto da Barbara d’Urso. Nonostante le aspettative, questa edizione non ha ottenuto il successo sperato ed è stata criticata persino dal vicepresidente di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che l’ha definita un “esperimento riuscito a metà“.

Forse proprio a causa di questo insuccesso, quest’anno Pier Silvio ha deciso di intervenire direttamente nel programma imponendo rigorose linee guida, simili a quanto è accaduto per il Grande Fratello. Le modifiche iniziano dalla scelta del conduttore: al posto di Barbara d’Urso, sarà Enrico Papi a guidare lo show. Anche la giuria non è stata risparmiata da cambiamenti: i membri della giuria Antonella Elia, Soleil Sorge e Federico Fashion Style sono stati sostituiti da Candida Morvillo, Paola Barale e l’ex campione olimpico Aldo Montano.

Le registrazioni dello spettacolo sono già iniziate, e l’atmosfera sul set è caratterizzata da una parola d’ordine: prudenza, al fine di evitare una deriva verso il trash, che aveva caratterizzato la precedente edizione.

Le nuove indicazioni di Piersilvio

Una delle principali novità riguarda l’aspetto delle “pupe” e dei “secchioni”, che è stato completamente rivisto. Pier Silvio Berlusconi sta lavorando per creare un programma più sobrio rispetto al passato.

Tra le nuove regole imposte da Pier Silvio c’è anche quella di non reclutare nel cast delle “pupe” e dei “secchioni” gli influencer che hanno un profilo su OnlyFans. In altre parole, pur mantenendo l’ignoranza come elemento caratteristico del programma, si punta comunque a un approccio più rispettoso e moderato.

Il programma quindi sta subendo importanti modifiche in vista della sua prossima edizione. Pier Silvio Berlusconi ha preso in mano le redini del programma, apportando cambiamenti significativi nella speranza di ottenere un maggiore successo e una migliore accoglienza da parte del pubblico italiano.

Resta da vedere se queste modifiche porteranno i risultati sperati e se il programma riuscirà a risollevarsi dopo l’annata critica dell’edizione precedente ma, conoscendo il format di base del programma stesso, non ne siamo così sicuri.