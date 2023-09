Belen Rodriguez, la vecchia foto con lui fa discutere

La showgirl Belen Rodriguez ha mostrato ai fan una foto di più di dieci anni fa insieme a un personaggio molto particolare: possibile che si conoscano da così tanto tempo?

Nell’ultimo periodo Belen Rodriguez è tornata sulla bocca di tutti, dopo l’ennesima separazione da Stefano De Martino. La coppia sembrava essere tornata insieme dopo la rottura con Antonino Spinalbese, ma avrebbero poi finito per lasciarsi di nuovo. Adesso la conduttrice sembrerebbe essere tornata single, ma c’è chi sostiene di no e che sia spuntato un altro uomo nella sua vita.

La vita sentimentale della showgirl è sempre molto chiacchierata, da quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Ha avuto una relazione di qualche anno con l’ex calciatore Marco Borriello, una con l’imprenditore Fabrizio Corona e quella più importante proprio con Stefano De Martino, che ha sposato nel 2013 e dal quale ha avuto il figlio Santiago.

Dopo la rottura, ha avuto una breve storia con l’influencer Antonino Spinalbese, con cui ha avuto la figlia Luna Marì. In seguito, era tornata insieme al ballerino, ma adesso si sono separati di nuovo e, sembra, definitivamente. I fan sostengono che al momento si stia frequentando con l’imprenditore Elio Lorenzoni: lei non ha replicato, ma ha pubblicato sui social una strana foto.

Belen Rodriguez, la vecchia foto con Elio Lorenzoni

Negli scorsi giorni Belen Rodriguez ha postato alcune vecchie foto su Instagram, che la ritraevano al battesimo del figlio di una cara amica. Se si scorre per il carosello si arriva a un’immagine molto particolare: la presentatrice in compagnia proprio di Elio Lorenzoni. La cosa strana? Quello scatto risale al 2013, ovvero ben dieci anni fa, come scritto nella caption.

Possibile che si conoscano da così tanto tempo? Lei non ha spiegato nulla e al momento tra i follower stanno circolando varie teorie, tra cui quella che tra i due ci sia solo un’amicizia molto forte e di lunga data. In teoria, infatti, in molti credevano che il loro primo incontro fosse avvenuto di recente, al compleanno dell’ex ciclista Ignazio Moser. Il campione, infatti, è legato da anni con Cecilia Rodriguez, la sorella minore di lei.

Per il momento non ci sono conferme e la showgirl argentina non sembra intenzionata a dare spiegazioni. Non ha neanche parlato apertamente della situazione con Stefano De Martino, ma ha postato una foto che mostrava una mandria di cervi: forse questa volta è stato il ballerino a tradire?