La rottura tra Belen e Di Martino | Ecco la verità di Roberto Alessi

Il direttore di Novella 2000 ha voluto rivelare alcuni dettagli sulla nuova rottura tra Belen e Di Martino.

A fare luce sulla fine del rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stato Roberto Alessi. Argomento che tiene banco in questi ultimi giorni è inevitabilmente quello della nuova rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Una storia d’amore incredibilmente travagliata che va avanti a colpi di riconciliazioni e di separazioni ormai da diversi anni. A fare luce sulla nuova crisi sorta all’interno della nota coppia è stato ora il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

La nuova rottura tra Belen e Stefano

Ormai da diversi giorni non si fa che parlare della crisi tra Belen e Stefano De Martino. Conosciutisi nell’aprile del 2012 all’interno del programma Amici di Maria De Filippi, i due si sono sposati nel 2013 ma da allora è arrivata una prima separazione nel 2015 seguita da quella attuale con in mezzo le riconciliazioni avvenute nel 2019 e nel 2022.

Ora, insieme allo scoop sulla nuova rottura, è arrivato in contemporanea anche quello delle indiscrezioni sulla nuova fiamma della showgirl argentina, immortalata pubblicamente in compagnia dell’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni.

Le rivelazioni di Roberto Alessi su Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Roberto Alessi ha voluto fare chiarezza non solo sui motivi che hanno portato all’ennesima separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ma anche sulla presunta nuova relazione della showgirl argentina con Elio Lorenzoni. Ecco qui di seguito alcune delle sue dichiarazioni:

“In questi giorni è saltato fuori il nome di Elio Lorenzoni. Ottimo imprenditore, bello, giovane e di successo, simpatico. Ma a quanto mi dicono una balla clamorosa. Si tratta semplicemente di un amico che Belen Rodriguez vede da dieci anni sempre in compagnia di altre persone. Ci sono abbracci, baci e telefonate che però non contano. Belen è così. Fisica, affettuosa, nulla di più“.

Il direttore di Novella 2000 ha poi proseguito:

“Certo è che se Belen è bellissima e sensuale e lui regge il confronto può essere facile pensare che ci sia qualcosa. Ma chi vuol loro bene assicura che Belen al momento è casta come un giglio“.

Da segnalare poi anche le osservazioni su Stefano De Martino da parte di Isa e Chia:

“E Stefano? Si parla sempre dei suoi tradimenti, ma come mai non è mai stata documentata la cosa? Mai un gossip, mai una foto, mai una paparazzata. Perché lui è amato e chi gli sta intorno mai si sognerebbe di stanarlo, lo protegge, lo tutela. Soprattutto se è in Campania, dove è adorato da chiunque“.