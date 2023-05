Belen Rodriguez e la sua caduta in diretta a Le Iene: la showgirl se la prende con la madre

Belen Rodriguez cade in diretta durante l’apertura della puntata de Le Iene, a chi ride risponde così: “…non c’è un ca**o da ridere!…”. Ecco come sta oggi la nota showgirl, questo incidente avrà ripercussioni sulla sua vita lavorativa?

Povera Belen Rodriguez! Durante la puntata de Le Iene, la nota conduttrice argentina naturalizzata italiana è caduta rovinosamente, creando il panico tra lo staff, i colleghi e il pubblico da casa. Una persona a lei molto cara ha anche riso di questo suo incidente e una Belen dolorante non gliel’ha di certo mandata a dire, rispondendole: “…non c’è un ca**o da ridere!…”. Ma come sta adesso la Rodriguez? Mediaset dovrà pagarle l’infortunio?

Belen Rodriguez attualmente è al centro dei riflettori per diversi argomenti, non solo per quest’ultima caduta, ma anche per le nozze imminenti di sua sorella Cecilia e per le continue voci che la vedrebbero in procinto di tornare single a breve. Secondo i follower più insistenti, Belen e Stefano De Martino starebbero passando un periodo pessimo, a confermarlo indirettamente sarebbe anche la showgirl, la quale ha da poco pubblicato una storia in cui viene ritratta a leggere un libro di Calvino dal titolo ingannevole: “Gli amori difficili“.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino diventeranno zii per la prima volta

Nonostante Belen Rodriguez e Stefano De Martino abbiano smentito più di una volta una presunta aria di burrasca nella loro storia, i fan non sono convinti, in quanto secondo loro tra i due coniugi ci sarebbe un’aria gelida da qualche tempo a questa parte. Ok che sono rimasti provati dalla rottura di Totti e la Blasi, i quali anche loro hanno sempre smentito una crisi finché hanno potuto, ma comunque questi fatti essendo personali riguardano solo loro due.

In attesa di qualche altra smentita o (speriamo di no) conferma delle insinuazioni dei fan, la Rodriguez e De Martino si stanno godendo il momento, in quanto a breve diventeranno zii per la prima volta. Infatti, la sorella di Stefano De Martino, Adelaide, con un annuncio social ha confermato di aspettare un bambino e dopo aver ringraziato tutte le donne della sua vita, si dice pronta, ma anche spaventata, a questo nuovo meraviglioso cambiamento, che stravolgerà per sempre la sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Cozzani (@veronicacozzani)

La caduta di Belen Rodriguez

La puntata del 16 marzo de Le Iene è iniziata letteralmente con il botto, in quanto all’apertura, la conduttrice Belen Rodriguez, tra le note di una profetica, Fallin With Me dei The Struts, è caduta in diretta davanti non solo ai suoi colleghi increduli ma anche a tutti i telespettatori.

Dopo un secondo di panico da parte dello staff, notando la risata fragorosa della Rodriguez stessa, per non parlare del suo collega Max Angioni che cercando di sdrammatizzare ha cercato di tirarla su, si sono tutti rilassati, compresa la mamma di Belen, Veronica Cozzani, la quale si è divertita a pubblicare sui social il video della caduta della figlia accompagnata da una bella risata. In maniera totalmente ironica, Belen, ha così risposto al post della mamma: “Guarda che non c’è un ca**o da ridere! Hahahahah”. Che dire, tutto bene quel che finisce bene.