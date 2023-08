Stefano De Martino avrà un nuovo programma in Rai: ecco quale

Il ballerino Stefano De Martino continuerà a lavorare in Rai anche dal prossimo autunno, ma in un programma decisamente diverso dai precedenti.

La carriera nel mondo dello spettacolo di Stefano De Martino continua a crescere e ad arricchirsi di nuovi progetti. Ormai sono lontani i tempi in cui era un semplice allievo della scuola di Amici e nel corso di una decina d’anni è diventato famosissimo anche fuori dall’ambiente della danza.

Tutti ricordano che ha iniziato a lavorare in tv proprio partecipando al talent di Maria De Filippi nel 2009. Non vinse quell’edizione, ma arrivò comunque in finale, mentre si aggiudicò il primo posto la cantante Emma Marrone. Con lei ha poi avuto anche una relazione di alcuni anni, che si è interrotta dopo aver conosciuto Belen Rodriguez. La coppia si è sposata nel 2013 e ha un figlio, Santiago. Nel corso del tempo ha avuto diversi tira e molla.

Stefano De Martino ha dimostrato al pubblico di non avere talento solo nella danza (ha continuato a lavorare nel corpo di ballo di Amici per anni), ma anche come conduttore televisivo. Il prossimo autunno, quindi, Rai ha deciso di affidargli un nuovo programma.

Stefano De Martino sarà la nuova voce narrante de Il Collegio

Dopo aver lavorato a show come L’Isola dei famosi, Made in Sud, Stasera tutto è possibile e Bar Stella, Stefano De Martino intraprenderà una nuova avventura in Rai, questa volta mettendosi alla prova in un programma per ragazzi: Il Collegio. Non sarà uno dei sorveglianti o degli insegnanti, però, bensì il narratore. Il ruolo, nelle precedenti edizioni, era stato ricoperto da Giancarlo Magalli, Eric Alexander, Simona Ventura e Nino Frassica.

La notizia arriva direttamente dal profilo Instagram del Collegio, che ha pubblicato un post proprio citando il cantante: “Il 2001 chiama e Stefano De Martino risponde. Ecco a voi la voce che ci accompagnerà nel nuovo viaggio firmato Il Collegio“. Grazie a questo messaggio, i fan hanno anche potuto avere in anticipo un’informazione importante: la prossima edizione sarà ambientata nel 2001.

Il Collegio è uno dei programmi Rai più seguito da bambini e adolescenti. Si tratta di un reality e di un esperimento sociale e trasporta un gruppo di teenagers sconosciuti in un collegio e indietro nel passato. Qui dovranno imparare a vivere come facevano gli studenti di una volta, frequentando le lezioni e rispettando le regole. Le prime edizioni erano ambientate negli anni ’60, ma ogni anno si cambia.