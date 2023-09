Noel Gallagher contro Adele: i motivi dello scontro

I motivi dietro l’attacco di Gallagher ad Adele.

Noel Gallagher ha di recente criticato duramente Adele: ecco il motivo. Nel corso dell’ultima estate, Noel Gallagher si è scagliato duramente contro Adele, definendo la musica della cantautrice britannica per vecchi e orribile. Ecco il motivo che si nasconderebbe dietro la polemica provocata dalle uscite dello storico componente degli Oasis.

L’attacco di Noel Gallagher ad Adele

Come sempre, Noel Gallagher non risparmia nessuno. Nel corso del mese di luglio, il componente degli Oasis e fratello di Liam aveva rivolto parole tutt’altro che lusinghiere nei confronti della cantautrice Adele. Intervistato in un podcast da Matt Morgan che gli aveva chiesto se fosse oppure no un fan della britannica, Noel aveva risposto nella seguente maniera:

“Se volete sapere cosa penso della sua musica, sinceramente dico che non so perché ci sia tanto clamore. La sua musica non mi piace, penso che sia musica fatta per i vecchi. Le sue canzoni sono una m***a, è terribile“.

Senza peli sulla lingua, il cantautore e chitarrista aveva poi proseguito:

“Se mi disinnamoro dei tour, allora potrei vedermi seduto a casa a scrivere canzoni e a inviarle ai miei editori. In futuro potrei. A quel punto potrei dire ‘fate cantare queste canzoni ad Adele‘“.

Il motivo dietro l’attacco di Noel Gallagher ad Adele

Dietro l’astio che Noel Gallagher ha dimostrato di provare nei confronti di Adele ci sarebbe però a quanto pare un motivo ben preciso. Il chitarrista ha rivelato come la cantante lo abbia enormemente irritato per aver mandato a casa sua un’assistente a fargli visita allo scopo di chiedergli di uscire con lei. In molti avrebbero accolto tale invito con enorme entusiasmo e con eccitazione, ma Noel ha visto in ciò una sorta di voglia da parte di Adele di comportarsi da vera e propria diva.

Nel corso di un’altra intervista con Matt Morgan, Gallagher ha voluto affermare come in realtà non ci sia mai stata alcuna lite con la cantautrice. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Non credo di aver mai fatto di tutto per iniziare qualcosa, è sempre stata una reazione a qualche idiota che ci provava in primo luogo“.

Poi in merito ai suoi vecchi commenti su Adele:

“Non ha mai parlato male di me, ma ha mandato qualcuno per chiedermi se volessi incontrarla. Questo è ciò che mi ha infastidito. Io poi non sono certamente il tipo che mette su una scenata, penso che la vendetta sia un piatto che va servito freddo“.