“Quando avrai voglia…”: la proposta di Belen ad Arisa lascia tutti senza parole | Offerta assurda

Il caso Arisa senza veli continua a stimolare commenti. Ora si aggiunge anche la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Dopo aver pubblicato sul suo profilo Instagram degli scatti che la ritraggono completamente senza veli accompagnati da un altrettanto post schiettamente esplicito, in cui ricerca un’anima gemella, Arisa ha suscitato numerosi commenti. Il primo che ha smosso il web in questi ultimi giorni è stato quello di Madame. Ma andiamo per gradi.

La cantante che si è mostrata in varie pose come mamma l’ha fatta, ha scritto: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA”.

Il messaggio ha suscitato una pioggia di commenti e di proposte da parte dei suoi follower, ma anche di alcuni vip. In primis, a farsi notare, è stata Madame con il suo “ti amo”, al quale Arisa però ha ribattuto con un “Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare” che ha scatenato la polemica sul web. Madame non ha mancato dall’aggiungere ulteriormente: “Dopo il forum ti offro una cenetta chic così parliamo dal vivo. Vestiti elegante, ti bacio. E continuo segretamente ad adorarti”. Un teatrino che sembra nascondere solo della sana ironia, ma che il gossip ha voluto caricare affidandogli un connotato più sarcastico e polemico.

Anche Belen sul nudo di Arisa

Sul post della cantante lucana si sono esposte anche altri personaggi famosi: Elisabetta Canalis, Paola Turci ed Emma Marrone. Ma l’ultima che ha voluto aggiungersi al coro è stata Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha commentato gli scatti sexy della cantante offrendosi come fotografa: “Quando avrai voglia ti scatto io! Bella”, aggiungendo un cuore rosso.

La replica di Arisa

Arisa, che dopo aver lanciato il sasso con alcuni decide di nascondere la mano, anche con la bella Belen non sembra voler dibattere sull’argomento. Tra l’altro probabilmente, l’offerta della showgirl di prestarsi a fotografa per scattare delle foto alla cantante, non sarebbe da far passare inosservata, e seppur nell’ironia, magari una partnership tra le due potrebbe simpaticamente dar dei frutti artistici. Arisa coglierà l’opportunità?