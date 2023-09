“Corna davanti a tutta Italia”: Rosalinda Cannavò in tilt | Sconcerto generale senza fine

L’attrice Rosalinda Cannavò e le corna in diretta. Un tradimento su pubblica piazza che qualcuno non ha gradito.

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è un’attrice e cantante giunta alla popolarità per via della sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

La scelta di tornare a chiamarsi col suo nome di battesimo giunse proprio nel corso della sua partecipazione al programma, che fu molto discussa per via del suo avvicinamento ad Andrea Zenga, col quale ha ora una relazione stabile.

Nel suo CV cinema e tv la fanno da padroni. Nel gennaio 2014 ha fatto il suo debutto al cinema con il film Sapore di te, per la regia di Carlo Vanzina. Sempre nello stesso anno è tornata sul piccolo schermo con la seconda stagione de Il peccato e la vergogna, per la regia di Alessio Inturri, Luigi Parisi e Mariano Lamberti, con la miniserie in due puntate Rodolfo Valentino – La leggenda, per la regia di Alessio Inturri, e con Furore, sempre di Inturri.

Nel 2016 ha lavorato alle fiction Non è stato mio figlio, per la regia di Inturri e Luigi Parisi, in cui è co-protagonista, e Il bello delle donne… alcuni anni dopo, diretta da Eros Puglielli. Nello stesso anno ha debuttato come cantante con i singoli Magico e Non c’è sole. Nel 2018 è nuovamente sul piccolo schermo con Furore – Capitolo secondo, sotto la direzione di Inturri. Nello stesso anno torna al cinema interpretando una giovane Veronica Lario nel film Loro di Paolo Sorrentino.

La partecipazione al GF

Nel 2020 e nel 2021 è stata fra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello VIP, in onda su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini, venendo eliminata durante la semifinale. Nel corso della sua partecipazione, ha conosciuto come detto Andrea Zenga con cui ha una relazione stabile da allora.

Inoltre, prende parte alla dodicesima edizione del programma Tale e quale show, in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti.

Il tradimento in diretta

Dopo aver confessato nel corso del GF5 di essere stata tradita in passato dal fidanzato Giuliano Condorelli, la Cannavò sembra si sia prontamente vendicata innamorandosi di Andrea Zenga col quale poi le cose sono proseguite più seriamente.

Un tradimento che non deve essere andato giù a qualche telespettatore che ancora oggi twitta: “Ma voi avete mai pensato lucidamente al fatto che rosalinda ha fatto le corna al fidanzato davanti a tutta Italia ma nessuno ha detto niente manco fosse una cosa normalissima”.