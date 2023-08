Fabrizio Corona, avvistato in un locale gay: qual è il rapporto con Giacomo Urtis?

Dopo la proposta di matrimonio a Giacomo Urtis, in molti si chiedono quale sia il rapporto tra il chirurgo e l’imprenditore Fabrizio Corona. Tempo fa, quest’ultimo è stato visto in un locale gay.

Da diverse ore i giornali di gossip non parlano d’altro che di Fabrizio Corona e Giacomo Urtis. Il chirurgo plastico delle star ha infatti rivelato a Dagospia che l’ex re dei paparazzi gli avrebbe chiesto di sposarlo e che lui è molto innamorato, anche se un po’ preoccupato che ci sia un secondo fine. “Mi auguro che non lo faccio solo per business” ha detto a Roberto D’Agostino.

Al momento, sembra che Fabrizio Corona non abbia risposto a questa dichiarazione. In molti si chiedono quale sia il vero rapporto tra i due uomini, dal momento che non è un segreto che si conoscono da molti anni e hanno un legame molto stretto. Il medico ne ha parlato più volte, sia a Verissimo sia al Grande Fratello Vip.

“Un giorno ero in aeroporto, vedo questo bellissimo ragazzo e rimango colpito. […] Lui era già molto famoso. Poi però è finito in carcere e l’ho lasciato perché lui doveva pensare alla sua situazione. Io però lo andavo a trovare, adesso è fuori e sono felicissimo che stia bene. […] Su Corona non posso scendere nei particolari, sono dettagli che riguardano anche lui e non rivelo“.

Fabrizio Corona, cosa pensa dell’omosessualità

Al momento, Fabrizio Corona non ha mai detto apertamente cosa pensa di Giacomo Urtis. Ufficialmente, ha sempre avuto relazioni solo con donne: tra le più note ci sono quella con Nina Moric – da cui ha avuto anche un figlio, Carlos Maria – quella con Belen Rodriguez e quella con Silvia Provvedi, membro delle Donatella. Al momento, nonostante la presunta proposta di matrimonio al medico, risulterebbe impegnato con la modella Sara Barbieri.

L’imprenditore non ha mai parlato di una presunta bisessualità, tuttavia nel 2012 la drag queen La Wanda Gastrica lo ha intervistato mentre si trovava al Mamamia, noto locale toscano LGBTQ+. La drag queen gli ha chiesto quale fosse il suo rapporto con un “chirurgo“, sostenendo che ci fossero “delle voci” che dicevano che l’imprenditore fosse “legato al mondo LGBT a filo doppio“.

L’ex paparazzo ha glissato la domanda, evitando di parlare di Giacomo Urtis e dicendo che non aveva dovuto pensarci troppo prima di entrare nel locale e ha parlato in generale della sua opinione sull’omosessualità: “Se c’ho pensato? No, io amo i gay […] L’omofobia? Io penso che la Chiesa oggi si debba vergognare di rappresentare la fede, perché oggi il Vaticano è più corrotto della malavita. Sono a favore dei matrimoni tra omosessuali, sì ai matrimoni gay, sì ai matrimoni omosessuali. Hanno tutti diritto a formare una famiglia, le cose qui devono cambiare“.