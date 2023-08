Fast X, come il regista ha camuffato il cameo di The Rock

In Fast X, il wrestler Dwayne Johnson, noto come The Rock, compare brevemente alla fine, nello storico ruolo di Luke Hobbs. Ecco come ha fatto il regista per evitare che il pubblico lo riconoscesse subito.

Fast X è uscito al cinema ormai diversi mesi fa ed è stato certamente uno dei film più chiacchierati della saga di Fast & Furious. In particolare, ha fatto molto parlare la scelta del cast, che ha visto attori incredibili – tra cui anche alcuni premi Oscar – collaborare insieme in questa pellicola dalla trama certamente singolare.

Nel cast ci sono ovviamente Vin Diesel nel solito ruolo del protagonista Dom Toretto, Michelle Rodriguez e Jason Statham, ma anche Charlize Theron, John Cena, Brie Larson, Jason Momoa, Rita Moreno, Gal Gadot e Dwayne Johnson. Quest’ultimo compare solo verso il finale, dopo i titoli di coda – rivelandosi l’agente Luke Hobbs – mentre parla al telefono con Dante, ovvero Jason Momoa. La produzione, infatti, ha rivelato che è in programma uno spin off tra l’ex wrestler e la star di Game of Thrones, in uscita per il 2025.

Ma come ha fatto il regista Louis Leterrier a tenere nascosta la presenza di The Rock fino alla fine del film? Ecco che cosa si è inventato.

Fast X, l’idea del regista per nascondere The Rock

Durante un’intervista per Total Film, Louis Leterrier ha rivelato che ha dovuto ingegnarsi per mantenere nascosta la presenza di Dwayne Johnson fino alla fine di Fast X, in modo da garantire il più possibile l’effetto sorpresa. Il regista, infatti, era preoccupato che il pubblico avrebbe potuto riconoscere l’attore anche senza vederlo in viso, semplicemente dalla forma del corpo.

Per questo, il regista ha deciso di giocare sui colori, le ombre e le inquadrature: “Nel momento in cui filmi Dwayne Johnson, in qualsiasi forma, riconosci che si tratta di Dwayne Johnson, quindi ho pensato: ‘Come posso cambiare il suo tono?’. Nascondendolo nell’ombra, facendogli indossare una maschera e usando luci e bagliori per distrarre il pubblico sul film. Così non ci si concentra su chi sta riprendendo la telecamera o dove è puntata“. Qui la scena.

L’idea di Louis Leterrier ha funzionato abbastanza bene e in molti sono rimasti positivamente colpiti dalla scelta di inserire anche The Rock e far tornare il suo Luke Hobbs, storico personaggio della saga. Per questo, si attende con ansia il prossimo film, che lo vedrà in una lotta spietata contro Dante Reyes (Jason Momoa), disposto a tutto per vendicare il padre.