HBO cancella The Idol dopo una stagione | Ecco cosa è successo

HBO non produrrà una seconda stagione per la serie. La decisione è arrivata all’improvviso. Ecco perché.

HBO ha deciso di non produrre una seconda stagione di The Idol, secondo quanto riportato da Deadline. Questa decisione non sorprende, dato il ricevimento negativo e le presunte discordie dietro le quinte di questo controverso show: “The Idol è stato uno dei programmi originali più provocatori di HBO e siamo soddisfatti dalla forte risposta del pubblico“, ha dichiarato un portavoce di HBO: “Dopo molte riflessioni e considerazioni, HBO, insieme ai creatori e ai produttori, ha deciso di non proseguire con una seconda stagione. Siamo grati ai creatori, al cast e alla troupe per il loro incredibile lavoro“.

The Idol è stato creato da Sam Levinson, creatore di Euphoria, insieme ad Abel Tesfaye, noto come The Weeknd, e Reza Fahim. La serie è stata trasmessa su HBO e Max all’inizio di giugno, per un totale di cinque episodi fino a inizio luglio. Protagonista è Lily-Rose Depp nel ruolo di Jocelyn, una pop star emergente che cerca di tornare alla ribalta dopo un esaurimento nervoso che ha portato alla cancellazione del suo ultimo tour. Jocelyn entra presto in una relazione con Tedros, proprietario di un nightclub, guru dell’autostima e leader di un culto, interpretato da Tesfaye.

Levinson ha diretto tutti e cinque gli episodi di The Idol ma poi qualcosa è andato storto.. scopri cosa è successo.

HBO cancella The Idol

Inizialmente, HBO aveva ordinato sei episodi per la serie nel 2021, con Amy Seimetz come regista.

Tuttavia, nel 2022, una massiccia revisione creativa ha portato all’abbandono di Seimetz dal progetto e alla riduzione del numero di episodi a cinque. Si dice che le riprese di The Idol fossero già al 80% quando Seimetz ha lasciato, e le successive riscritture e riprese hanno apparentemente scartato la sua visione originale dello show. La decisione di HBO di cancellare la serie è stata basata non solo sulle controversie dietro le quinte, ma anche sul ricevimento del pubblico e delle recensioni. Nonostante il buon numero di spettatori, la serie ha ricevuto critiche molto negative. Su Rotten Tomatoes, The Idol attualmente ha un punteggio di approvazione del 19% basato su oltre 102 recensioni professionali, e un punteggio del pubblico del 41%.

Nonostante l’annullamento della seconda stagione, gli spettatori possono ancora godere della prima stagione in streaming su Max. Nonostante le controversie e le recensioni negative, la serie ha attirato l’attenzione del pubblico per la sua provocatoria trama e le performance dei suoi attori. Sarà interessante vedere se il futuro riserverà nuove opportunità per il team creativo di The Idol e se la serie potrà trovare successo in altre piattaforme o con altri progetti.

La decisione quindi di HBO di cancellare la serie tv dopo una sola stagione è stata guidata da una combinazione di fattori, tra cui il ricevimento negativo e le controversie dietro le quinte. Resta da vedere se il futuro riserverà nuove opportunità per il team creativo e se The Idol potrà trovare una seconda vita in altri contesti.