Fast X: le ultime sul ruolo di Jason Momoa

Tra qualche mese arriverà nei cinema Fast X: le parole del regista sul personaggio di Jason Momoa.

Il prossimo 18 maggio sarà disponibile nelle sale cinematografiche Fast & Furious X: Louis Leterrier ha voluto svelare qualcosa in più in merito alla parte di Jason Momoa.

Questo 2023, in ambito cinematografico, sarà caratterizzato tra le altre cose anche dall’uscita del decimo capitolo della saga di Fast & Furious.

Un film che si preannuncia a dir poco spettacolare ed enormemente atteso da parte di tutti i fan anche e soprattutto per le tantissime star che fanno parte del cast. Tra queste c’è anche Jason Momoa.

Fast X: il ruolo di Jason Momoa

Le prime immagini relative a Fast & Furious 10 sono state divulgate dallo settacolare primo trailer ufficiale. Ben quattro minuti che mostrano, tra le varie cose, anche il nuovo villain che cercherà di dare filo da torcere a Toretto e alla sua banda. Si tratta per la precisione di Dante, interpretato per l’appunto da Jason Momoa. Una figura, questa, strettamente collegata al quinto film del franchise per via del suo legame con l’antagonista di quella pellicola, ovvero Hernan Reyes di Joaquim de Almeida.

Le parole del regista sul personaggio di Dante

A svelare qualche dettaglio in più per quanto riguarda la parte di Momoa, divenuto ancora più celebre negli ultimissimi anni grazie al ruolo di Aquaman all’interno dei film relativi al DC Universe, è stato lo stesso regista Louis Leterrier nel corso di un’intervista per Total Film: “Tutto ha un prezzo. Ciò vale sia per le scelte di vita di Dom che per la giustizia. Per me l’ultimo film della saga che è stato incentrato sul serio sulla posta in gioco della vita umana è stato Fast Five: sto parlando dell’oppressione dei poveri“.

Leterrier ha poi continuato: “Reyes opprimeva le favelas e rubava tutto ciò che poteva. Dom e la famiglia invece rubano il denaro e lo restituiscono. Ma quando tu pensi che stai facendo la cosa giusta c’è sempre qualcuno che la penserà nella maniera opposta. Quello che abbiamo cercato di fare con questo film è stato rileggere gli eventi di Fast Five dal punto di vista dei cattivi. Tramite questi occhi, i cattivi sono stavolta Dom e Brian, che stanno rubando i soldi di un’altra famiglia“.

Come specificato infine dallo stesso regista, la trama di Fast & Furious 10 prenderà il via dall’evento più importante di Fast & Furious 5, anche se il tutto verrà dunque visto attraverso lo sguardo e il punto di vista del personaggio interpretato da Jason Momoa.