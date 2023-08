Ex vippone del GF sputa fuoco: “Era tutto finto” | Rivolta impazzita del pubblico [FOTO]

Un noto concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha scatenato i fan dopo una risposta inaspettata a una domanda riguardo alla sua esperienza nella casa.

Il Grande Fratello Vip anche per quest’anno è finito e Alfonso Signorini già si prepara alla nuova edizione, che tornerà in onda a settembre. Nel frattempo si mormora su chi saranno i nuovi concorrenti e, in particolare, i nuovi opinionisti dopo l’abbandono di Sonia Bruganelli. Orietta Berti non sembra aver entusiasmato troppo l’anno scorso e la redazione starebbe cercando dei nuovi nomi.

In attesa della nuova edizione, anche gli ex vipponi stanno continuando a far parlare di se stessi. In molti hanno seguito la rottura tra Matteo Diamante e Nikita Pelizon (che ha anche vinto il reality) e le serata in discoteca cancellate o i continui litigi tra Soleil Sorge e Oriana Marzoli che sembrano continuare anche fuori dalla casa.

Molti ex concorrenti coltivano la propria popolarità soprattutto grazie ai social: tra questi c’è anche Marco Bellavia, uno dei vipponi che l’anno scorso ha attirato a sé più attenzione dopo la sua scelta di abbandonare lo show a causa di alcuni episodi di bullismo perpetrati ai suoi danni da altri inquilini della casa. Ultimamente ha seminato il panico a causa di una story.

Grande Fratello Vip, la risposta shock di Marco Bellavia

Durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Marco Bellavia decise di lasciare la casa prematuramente perché non si trovava bene e soprattutto perché gli altri concorrenti non solo non lo hanno aiutato ad affrontare la cosa, ma lo hanno anche fatto sentire peggio a causa di commenti e atteggiamenti sbagliati. In seguito, la redazione ha deciso di squalificarne alcuni, come Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci.

L’ex stella degli anni ’80 aveva affrontato diverse crisi all’interno della casa e sembrava aver avuto anche degli attacchi di panico. Tuttavia, di recente ha risposto ad alcune domande che gli hanno posto i follower su Instagram, tra cui: “Al GF avevi attacchi di panico?“. L’ex gieffino ha risposto con un selfie, un’emoji e, soprattutto, un secco “No“.

Questa risposta ha scatenato il panico tra i fan e c’è chi ha accusato lo show di essere “tutto finto“. L’ex concorrente non ha ribattuto a queste critiche, ma forse con la sua risposta voleva semplicemente indicare che ha avuto sì dei brutti momenti e delle grandi crisi durante la sua permanenza nella casa, ma senza mai sfociare in un attacco di panico vero e proprio. Staremo a vedere se chiarirà meglio.