La richiesta della Regina a William e Kate prima di morire

Prima della sua dipartita, la Regina Elisabetta d’Inghilterra aveva ricevuto una richiesta importante da William e Kate che riguarda il piccolo George…

William e Kate sono esemplari nella conduzione della loro vita regale, rispettano l’etichetta e hanno educato i figli in modo impeccabile, come dimostrato nelle diverse occasioni pubbliche, nelle quali i bambini hanno sempre stupito gli astanti e la gente comune per l’indiscutibile compostezza, nonostante la tenera età.

Questa loro rispettosa adesione ai canoni richiesti dalla Casa Reale è stata sempre apprezzata dalla Regina Elisabetta e forse ha spianato la strada ad una richiesta che i due coniugi hanno voluto porle quando era ancora in vita, addirittura poco dopo il loro matrimonio.

La regina Elisabetta ha sempre avuto un rapporto splendido con i suoi nipoti, così come fossero un po’ come suoi figli. William e Kate hanno sempre mostrato un gran rispetto e senso di dovere nei confronti della loro posizione a corte. Soprattutto adesso che sono designati come i futuri eredi al trono d’Inghilterra, si impegnano in maniera ancora più evidente a condurre una vita retta e ligia all’etichetta reale, anche rispetto a quanto già facevano in precedenza.

Questa compostezza però non li ha fermati dall’idea di porre alla Regina una richiesta che potrebbe suonare scomoda, visto il carattere di eccezionalità, che riguarda uno dei loro figli.

Il desiderio di una vita “normale”

Gli ex duchi di Cambridge mantengono un’attenzione particolare, soprattutto volta all’educazione dei loro figli Louis, George e Charlotte.

Kate e William sono stati bravi genitori ed hanno saputo impartire una giusta educazione alla loro prole, che impeccabilmente si mostra nelle occasioni pubbliche pacata e attenta all’etichetta richiesta dalla loro posizione. Come genitori, quindi, nonostante l’appartenenza ad una famiglia aristocratica con tutti gli obblighi che questa condizione comporta, hanno però pensato di concedere al primogenito George una vita “normale” chiedendo appena sposati alla Regina di esimerlo dall’obbligo del servizio militare.

La risposta della Regina

Di fronte a questa esplicita richiesta sembra che la Regina abbia acconsentito concedendo la deroga al piccolo George, nonostante le fosse stata posta quando ancora l’erede non era nato.

Quella del servizio militare è una condizione obbligatoria per chiunque sia erede diretto al trono per linea di successione e pertanto nulla avrebbe potuto impedire al piccolo di adempiere al dovere, se non una abrogazione diretta da parte della nonna Regina.