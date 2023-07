Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Oriana Marzoli hanno litigato? | La versione di Soleil

Tra Soleil Sorge e Oriana Marzoli, protagoniste del Grande Fratello Vip della scorsa edizione, sarebbe scoppiata una lite furiosa in un famoso locale sardo, il Ritual. Ma cosa è successo? C’entrerebbe anche Daniele Del Moro.

Anche se non vivono più nella casa del Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti dell’edizione dell’anno scorso non solo continuano a far parlare di sé, ma anche a frequentarsi. A volte, addirittura, tornano ad avere discussioni e a litigare come ai tempi del reality di Alfonso Signorini e così sarebbe successo anche poche ore fa.

La storia coinvolgerebbe Soleil Sorge, Oriana Marzoli e Daniele Del Moro. Oriana Marzoli avrebbe visto l’ex fidanzato parlare con l’influencer e l’amica Chadia Rodriguez e non l’avrebbe presa affatto bene, tanto che avrebbe iniziato a litigare con le due ragazze. La discussione si sarebbe allargata al punto che l’attrice sarebbe stata allontanata dal locale.

Così ha riportato Pipol Tv: “La cosa è partita perché Oriana ha visto Daniele che parlava con Chadia Rodriguez e Soleil Sorge. I toni si sono alzati e Sole è andata via per evitare sceneggiate. […] Oriana ha urlato contro Daniele, poi c’è stata un’azzuffata tra ragazze e così sono state invitata ad uscire“.

L’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, che è sempre informatissima su cosa accade nel mondo dello spettacolo, ha raccontato cosa sarebbe successo su Instagram e ha riportato anche la versione di Soleil Sorge.

Soleil Sorge e Oriana Marzoli, la lite: la versione di Soleil

La lite tra Soleil Sorge e Oriana Marzoli ha immediatamente attirato l’attenzione nel mondo del gossip e di conseguenza in molti hanno cominciato a parlare della vicenda. Soleil, quindi, ha voluto specificare bene la sua versione e ha chiesto a Deianira Marzano di riportarla sui social.

L’esperta ha direttamente condiviso il direct scambiato con l’ex gieffina su Instagram. “Ciao Deia, grazie per aver fatto un po’ di chiarezza. In realtà io non c’entro assolutamente nulla se non essere capitata lì davanti a Jersey Shore Porto Cervo. Di base Oriana è venuta dove eravamo e stava creando problemi con Chadia e altri amici senza motivo, a quel punto ci siamo allontanati tutti. Poco dopo ho visto Daniele e gli ho chiesto come stesse vista la situazione, è arrivata anche li urlando cose e aggredendo in stile Jerry Springer show e io sono scappata dal quel circo“.

JERSEY SHORE PORTO CERVO. Aiutatemi. TI AMO SOLEIL ANASTASIA SORGE pic.twitter.com/osODStilqg — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) July 12, 2023

L’influencer ha poi continuato: “Lì c’è stata anche una azzuffata e poi sono state cacciate via da quel locale. Non sapevo se ridere o piangere per la scena ma vorrei solo restarne fuori perché io non ho proprio nulla a che fare con loro né il loro dramma sinceramente“. Soleil, quindi, ha voluto tirarsi fuori dalla questione e non interferire tra la coppia appena scoppiata.