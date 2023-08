Temptation Island, dopo il falò si scatena il caos | Un concorrente è ferito

Durante l’ultima puntata di Temptation Island, una coppia è giunta al falò di confronto a causa di un tradimento. La reazione di lui è stata violenta e inaspettata.

Anche per questa estate Temptation Island è finito, regalando come sempre grandi emozioni e anche grandi shock. Dopo la clamorosa rottura tra Mirko e Perla – che avrebbero deciso di continuare a frequentare i tentatori conosciuti sull’isola anche nella vita reale – un’altra coppia è scoppiata. Stiamo parlando di Daniele e Vittoria.

I due erano tra le coppie più mature di questa edizione: lei 32 anni e lui 33, avevano deciso di partecipare al reality perché erano entrati in crisi sulla decisione di avere o meno un figlio. Lei, infatti, si definiva pronta, mentre lui era più dubbioso. All’interno del villaggio sardo, però, le cose sono cambiate e anche se la coppia è riuscita ad arrivare all’ultima puntata, alla fine ha deciso di separarsi.

Durante la permanenza sull’isola, Vittoria si era avvicinata molto a un tentatore, Edoardo, con cui ha avuto subito un forte feeling. Alla fine c’è stato un tradimento vero e proprio e la reazione di Daniele non si è fatta aspettare.

Temptation Island, Daniele tira un pugno al muro dopo il tradimento di Vittoria

Durante Temptation Island, la rabbia di Daniele montava sempre di più mentre il rapporto tra Vittoria e Edoardo si evolveva. Alla fine, nel corso dell’ultima puntata, il conduttore Filippo Bisciglia gli ha mostrato ben quattro video sui due. L’ultimo è stato devastante: non si vedevano immagini, ma i suoni erano molto chiari e sembra proprio che tra la ragazza e il tentatore siano volati diversi baci. Lei ha ammesso tutto: “Ho fatto un sacco di raccomandazioni a lui e poi sono caduta io“.

Daniele ha reagito malissimo davanti al tradimento della compagna e ha sfogato la sua ira contro il muro. Ha tirato un pugno e si è ferito a una mano, tanto che i soccorsi sono dovuti intervenire. Già nel trailer della puntata, si vedeva il ragazzo arrabbiarsi e lanciare una sedia, ma nessuno immaginava una reazione così forte.

“Mi fa schifo” si è sfogato lui. “Non me l’aspettavo, perché non chiama il falò? Si vuole rendere ancora più ridicola di quello che è. Non me lo merito, ho i miei difetti ma non sono mai arrivato a questo punto“. Tra rabbia e dolore, alla fine è stato lui a richiedere il falò di confronto e mettere un punto alla situazione.