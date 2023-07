“Invitati fantasma”: Alfonso Signorini a bocca asciutta | Ecco i grandi assenti

Alfonso Signorini è rimasto a “bocca asciutta”, ecco i grandi assenti, anche lui è stato trattato come un invitato fantasma, probabilmente il suo invito si è perso per strada. Chissà come ci sarà rimasto il conduttore?

Povero Alfonso Signorini, sicuramente un trattamento del genere, proprio lui, non se lo meritava. Eppure il direttore della rivista settimanale, Chi, è rimasto a “bocca asciutta”, anche lui fa parte dei grandi assenti, un invitato fantasma a cui non è stato recapitato l’invito.

Per correttezza questi strafalcioni non dovrebbero mai essere fatti, in quanto, come si dice: “o tutti o nessuno”. Ma purtroppo molte volte non ci si pensa o magari lo scopo era proprio quello, chi lo sa. Per il momento Signorini è uno tra i grandi esclusi, chissà questo come lo farà sentire? Si può dire che per la prima volta nella sua vita, anche lui è stato escluso dal gioco.

Alfonso Signorini svela qualche dettaglio sul prossimo Grande Fratello

Durante un’intervista radiofonica condotta dalla conduttrice, Turchese Baracchi al programma, Turchesando, Alfonso Signorini ha rilasciato qualche chicca sulla prossima edizione del reality Mediaset. La nuova edizione del Grande Fratello, come si vociferava da settimane, non comprenderà solo vip quest’anno, ma anche nip. Dai vertici dell’emittente televisiva, pare che questa scelta sia voluta, per cercare di dare un po’ di brio al programma, ma anche per risparmiare qualcosa sul cachet (pensiamo noi).

Ad ogni modo, il Grande Fratello inizierà il 18 settembre sempre su canale 5 e a quanto pare è tutto in modalità “work in progress”. I provini stanno andando avanti e tutti hanno ben in mente le regole rilasciate dall’ad Mediaset per la prossima edizione. È stata confermata la questione sulle opinioniste, non ci saranno né Sonia Bruganelli né Orietta Berti. Ma per il momento non sono stati ancora decisi i possibili sostituti, ma Signorini ha confermato che ci saranno delle sorprese in merito.

Signorini è come un invitato fantasma

C’è stata una grande reunion tra gli ex gieffini del Grande Fratello Vip, ma di invitati fantasma ce ne sono stati parecchi. Tra i grandi assenti ai quali probabilmente l’invito non è mai arrivato troviamo anche, Alfonso Signorini, il quale è stato snobbato da tutti. In realtà più che di reunion, possiamo parlare di una piccola rimpatriata tra pochi amici.

Come saprete, tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro pare essere tornato il sole, la coppia si è di nuovo riavvicinata. A dimostrazione del fatto i diretti interessati si sono svagati con una piccola vacanza in Sardegna, mentre la Marzoli promuoveva il suo nuovo brand di costumi da bagno. Insieme a loro c’erano anche Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia.

Le cosiddette “ragazze del van” o “zabette“, hanno instaurato un rapporto molto solido dopo la loro permanenza all’interno della Casa più spiata di sempre e da quello che si è potuto vedere, l’amicizia tra di loro procede a gonfie vele.