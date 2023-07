Matteo Diamante dà in escandescenza e si tradisce: “Adesso basta!” | Nessuno se lo aspettava

L’influencer Matteo Diamante si è sfogato con un video, dove ha rivelato la verità dietro alle serate in discoteca cancellate a cui avrebbe dovuto partecipare con l’ex Nikita Pelizon.

Nelle ultime ore si parla molto di Matteo Diamante e Nikita Pelizon. Infatti, anche se il Grande Fratello Vip si è concluso da diversi mesi, molti dei protagonisti della settima edizione stanno ancora approfittando dell’onda di popolarità che li ha travolti. Una tappa fondamentale dopo l’uscita della casa consiste nel partecipare alle classiche serate in discoteca.

Nikita Pelizon è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione e lo testimonia anche il fatto che si è aggiudicata la vittoria, piazzandosi al primo posto, davanti a Oriana Marzoli e Alberto De Pisis. La modella vanta una schiera di fan affezionatissimi e solo poche ore fa ha dovuto comunicare tramite i social che è stata costretta ad annullare due serate previste dal suo tour di discoteche.

Ha postato alcune stories su Instagram, dove ha accusato velatamente l’ex fidanzato Matteo Diamante (non lo ha citato direttamente, ma ha inserito l’emoji del diamante, lanciando quindi un messaggio piuttosto chiaro), spiegando che la decisione non è stata sua e che ha capito che la sua presenza all’evento non sarebbe stata gradita.

Solo poco tempo fa, è arrivata la replica di lui, che pare confermare questa teoria.

Matteo Diamante, la replica sulle serate in discoteca con Nikita Pelizon

Nelle scorse ore, Matteo Diamante ha avviato una diretta Instagram, dove si è sfogato sulla faccenda usando anche delle parole piuttosto forti. Il video in seguito è stato cancellato, ma alcuni utenti lo hanno fatto in tempo a salvarlo e a ricaricalo su altri social. Al momento, infatti, sta facendo il giro su Twitter.

“Mi ritrovo in mezzo al mare ad aprire Twitter e leggere che ci sono centinaia di persone che non vedevano l’ora perché mi devono ca*are il c***o perché disdico una serata di merda perché non ho voglia di stare con lei a tenerle la manina per voi e farvi vedere quanto sono bravo” ha sbottato l’influencer.

Quindi il fenomeno ammette che è stato lui a non volerla per la serata…Quindi Nikita aveva ragione. Dai ancora un pochino di “visibilità ” ma solo per far vedere la tua vera faccia,arrogante e aggressivo.

Questo era la persona educata e gentile eh.

Era una grande recita. pic.twitter.com/A5eGLGoPCN — Grazia🧘‍♀️ (@graziellalella1) July 24, 2023

I fan non hanno accusato il ragazzo di essere falso e di aver intrapreso la relazione con Nikita Pelizon solo per sfruttarle la sua fama. Questi sono solo alcuni esempi di commenti degli utenti di Twitter: “Dai, ancora un po’ di visibilità, ma solo per far vedere la tua vera faccia, arrogante e aggressivo” oppure, “Caro Diamantino, sputare nel piatto dove ci mangi non fa di te una bella persona anzi fai la figura del piccolo uomo! Nikita ti è servita fino a quando ti faceva comodo eh!?“. Insomma, i fan non l’hanno presa bene.