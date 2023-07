Carola Carpanelli, il nuovo amore dopo Uomini e donne e Federico Nicotera

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne Carola Carpanelli ha rivelato sui social una presenza molto importante della sua vita.

Anche dopo la fine di Uomini e donne, molti ex concorrenti continuano a far parlare di sé. La maggior parte diventa influencer, mentre altri si avviano verso una carriera nel mondo dello spettacolo. Una delle protagoniste più note della scorsa edizione è stata Carola Carpanelli, che oggi è molto famosa e seguita soprattutto su Instagram.

La giovane grazie allo show ha conosciuto Federico Nicotera, che ha deciso di continuare a frequentare anche una volta abbandonato lo studio televisivo. La coppia sembrava molto affiatata, ma ultimamente si mormora che stia vivendo una crisi. L’ex corteggiatrice, inoltre, è tristemente salita alla ribalta dopo un brutto episodio avvenuto in un ristorante, dove un cameriere le ha rivolto dei commenti decisamente inappropriati.

Per il momento, la storia d’amore sembra continuare, anche se molti sospettano che sia in realtà finita, anche se ancora non c’è stato un annuncio ufficiale. Ultimamente, la giovane ha voluto presentare ai follower un’altra presenza molto importante nella sua vita, con la quale condivide un legame molto simile all’amore, anche se ovviamente in una forma diversa.

Carola Carpanelli, un altro amore nella sua vita

La bella Carola Carpanelli ha voluto presentare ai suoi fan un altro personaggio molto importante e presente nella sua vita: stiamo parlando di un piccolo cucciolo di cane, che sembrerebbe un bulldog francese, razza che ultimamente va molto di moda tra i vip: un esempio sono Chiara Ferragni e sua sorella Valentina.

L’ex corteggiatrice ha pubblicato su Instagram alcune stories e ha così mostrato il cucciolo, senza però rivelare ancora il suo nome. Sembra, quindi, che il cagnolino la stia aiutando molto a superare questo periodo particolarmente difficile. Le cose con Federico Nicotera, infatti, sembrerebbero non procedere bene e c’è chi sostiene che in realtà si siano ormai lasciati.

Lui, infatti, non molto tempo fa avrebbe lanciato un messaggio piuttosto chiaro, sempre tramite le stories di IG: una scritta semplice, ma incisiva “Non è una colpa averci creduto“. In molti hanno interpretato questa frase come un addio alla ragazza conosciuta nel dating show di Maria De Filippi. Per ora non c’è ancora niente di ufficiale, ma staremo a vedere come si evolverà la situazione.