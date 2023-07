Uomini e Donne: Tina Cipollari ha solo una speranza per la nuova stagione

L’opinionista più famosa d’Italia ha pubblicato su Instagram delle storie in cui ha dichiarato la sua speranza per la prossima edizione.

Tina Cipollari, la rinomata opinionista di Uomini e Donne, non ha esitato a esprimere la sua ferma opinione e ad attaccare alcuni personaggi noti al giovane pubblico. In queste ore i fan sono in fibrillazione per conoscere i futuri tronisti della prossima edizione 2023 – 2024.

La poltrona, ambita da molti, potrà essere occupata da volti già visti nella scorsa edizione o da nuovi tronisti, scelti dalla produzione. Confermati, anche per la prossima edizione, gli opinionisti rappresentati da Tina Cipollari e Gianni Sperti, pronti a dare le proprie opinioni su fatti, esterne e scelte.

Tina, un mix di ironia e verità

Tina Cipollari è una nota personaggio televisivo italiano, principalmente conosciuta per il suo ruolo di opinionista nel popolare programma televisivo italiano Uomini e Donne. Nata a novembre del 1965 a Viterbo, l’opinionista ha ottenuto grande visibilità grazie alla sua partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi per il suo carattere estremamente sincero e diretto, dettato da battute, a volte anche troppo sincere.

Il suo atteggiamento divide da sempre il pubblico, tra chi la ama e chi trova che sia esagerata nel modo di dire le cose.

Le parole taglienti dell’opinionista: “Spero nessuno”

L’inarrestabile Tina ha commentato su Instagram una storia del profilo ufficiale del programma in cui le veniva chiesto chi avrebbe preferito sul trono della prossima stagione tra Alessio Campoli, Carola Carpanelli, Carlo Alberto Mancini, Alessandra Fumagalli e Andrea Foriglio.

Tutti i corteggiatori della scorsa stagione. Tina, con ironia e sarcasmo, ha subito risposto senza peli sulla lingua. “Spero non salga nessuno di loro sul trono”.

La frase, detta simpaticamente, ha evidenziato quanto nessuno dei sei papabili candidati sia piaciuto nel corso delle esterne. L’opinionista, per qualcuno di loro, pensa anche che sia lì per pura visibilità e che non sia realmente interessato a trovare l’amore della vita nel data show, come è già successo in passato. Per questo, la Cipollari spera che nessuno venga preso in considerazione per la prossima stagione.