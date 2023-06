Uomini e donne: la brutta offesa ricevuta da una ex corteggiatrice

Una nota ex corteggiatrice di Uomini e donne ha vissuto una brutta esperienza mentre si trovava al ristorante.

Nonostante siano passati circa vent’anni dalla prima edizione, Uomini e donne continua a emozionare come se fosse il primo giorno. Si tratta di uno dei programmi più di successo di Maria De Filippi, che ogni anno conferma l’entusiasmo da parte del pubblico e dei concorrenti. E’ uno dei dating show italiani più famosi, che nel corso degli anni ha fatto conoscere tantissime persone e quindi fatto nascere tantissimi amori e nuove coppie.

Alcuni personaggi della trasmissione diventano influencer dopo, così i fan continuano a seguirli sui social. Soprattutto su Instagram, questi condividono aspetti della loro vita privata e professionale e a volte raccontano anche esperienze poco piacevoli. Essere famosi, infatti, a volte implica anche qualche lato negativo.

Così è successo per Carola Carpanelli, che ha vissuto una brutta disavventura mentre si trovava in un ristorante. Un cameriere, infatti, l’avrebbe aggredita verbalmente con delle frasi poco carine. La corteggiatrice si è sfogata sui social e ha raccontato tutto ai suoi fan, che l’hanno subito confortata.

Uomini e donne, la brutta avventura di Carola Carpanelli

La bella Carola Carpanelli è diventata famosa grazie a Uomini e donne, dove ha conosciuto Federico Nicotera. I due hanno lasciato il programma insieme, decidendo di conoscersi meglio al riparo dalle telecamere, ma sembra che nell’ultimo periodo stiano vivendo un periodo di crisi.

Ma non finisce qua. Per distrarsi da questa situazione difficile, l’influencer si era recata a cena in un ristorante con alcune amiche, ma la serata ha avuto un triste epilogo quando un cameriere si è avvicinato e le ha fatto un commento poco carino. Lei ha raccontato tutto su Instagram, dove ha pubblicato alcune stories, dove ha chiesto rispetto. “Io sono scioccata. Il cameriere stava lavorando, avrebbe dovuto mantenere un comportamento oggettivo e portare rispetto ai clienti, non trattandoli in questo modo. Ci sono rimasta veramente male“.

Il cameriere si è rivolto all’ex corteggiatrice con queste parole tutt’altro che educate: “Ho faticato a riconoscerti. Ti ho vista durante Uomini e Donne e nel programma eri diversa. Dal vivo sei peggio“. Un commento decisamente poco carino, che sicuramente il ragazzo avrebbe potuto evitare.