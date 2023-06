Chiara Ferragni, l’attacco degli haters: ecco cosa è successo

Duro attacco degli haters alla Ferragni: ecco cosa è successo nello specifico.

Chiara Ferragni è costretta ad avere a che fare ancora una volta con gli attacchi da parte degli haters. Come molto spesso accaduto nel recente passato e non solo, Chiara Ferragni risulta essere sempre e comunque, in un modo o in un altro, al centro delle polemiche.

Nel bene e nel male, la celebre imprenditrice e blogger è costantemente e inevitabilmente al centro dell’attenzione e probabilmente anche delle invidie da parte degli immancabili haters. In particolare, le nuove polemiche riguardanti la Ferragni sono state scatenate da un nuovo post da parte di quest’ultima pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Il post di Chiara Ferragni e le reazioni degli haters

Tramite un suo post su Instagram, Chiara Ferragni ha voluto sponsorizzare uno shampoo ai suoi numerosi follower. Questa la didascalia del post in questione:

“Piccolo consiglio haircare per l’estate. Nel mio beauty non può mancare la nuova linea Idratati e Lucenti di Capelli Pantene per idratare i capelli e per renderli lucenti anche in questa stagione“.

Tanti dei commenti sotto il post pubblicato dalla moglie di Fedez si sono però rivelati abbastanza offensivi. Tanti i commenti denigratori da parte degli haters all’indirizzo dell’influencer, da “La pinocchia di Milano” fino ad arrivare a “Queste sono le porcherie che sono contenute dentro lo shampoo e che la signora Ferragni pubblicizza“.

Vere e proprie accuse gratuite, cui Chiara Ferragni evita però spesso e volentieri di rispondere.

Ecco qui di seguito il post Instagram di Chiara Ferragni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Gli altri commenti degli haters

Il post per pubblicizzare lo shampoo della Pantene pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram è stato però bersaglio di numerosi altri commenti.

“Che falsa pubblicità, vorrei proprio vedere se usa davvero questi prodotti pur di far soldi“, uno dei commenti rabbiosi di un follower cui ne hanno fatto seguito altri come ad esempio “Prodotti di pessima qualità, io non li consiglierei a nessuno” o anche “Per i soldi sponsorizzerebbe anche la m…a“.

Che si tratti di post per mettere in mostra nuovi particolari outfit o di altri contenuti che mirano invece alla sponsorizzazione di specifici tipi di prodotti, Chiara Ferragni finisce, come sempre, al centro delle polemiche e sotto la luce dei riflettori.

A sostegno dell’influencer non sono come ovvio mancati anche i commenti di numerosi altri utenti che sono invece enormemente affezionati e fedeli alla Ferragni. Questo uno dei commenti in questione:

“Chiara che pazienza che ci vuole con gentaccia del genere. Bloccale ma soprattutto inizia a querelarle, vedrai che così imparano un minimo di educazione“.