Uomini e Donne: ecco la nuova fidanzata di Riccardo | Chi è

Dopo la fine del programma Riccardo Guarnieri sarebbe stato beccato con una nuova fiamma.

Riccardo Guarnieri avrebbe trovato una nuova fidanzata dopo la fine di Uomini e Donne.

Per la prossima edizione sarebbe fortemente a rischio la partecipazione di Riccardo Guarnieri. L’ex di Ida Platano, all’indirizzo della quale l’uomo aveva lanciato di recente diverse frecciatine, sarebbe infatti stato beccato in compagnia di una nuova fiamma, con le foto che hanno fatto in brevissimo tempo il giro del web.

La nuova fidanzata di Riccardo Guarnieri

Arrivati alla fine dell’edizione 2022-2023 di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri non era ancora riuscito nell’intento di trovare all’interno dello show condotto da Maria De Filippi la sua nuova anima gemella. Anche dopo la fine del programma di Canale 5, la vita sentimentale dell’uomo ha continuato però ad attirare su di sé enormi attenzioni.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dall’esperta di gossip Deianira Marzano tramite il proprio profilo Instagram, una segnalazione riportata da un utente che ha preferito restare nell’anonimato ha mostrato il cavaliere di Uomini e Donne in compagnia di una misteriosa donna.

La ragazza in compagnia di Riccardo non fa però parte del programma di Uomini e Donne, e secondo quanto rivelato da molti sarebbe la nuova fidanzata di Guarnieri.

Questo un messaggio proveniente da un utente riportato da Deianira Marzano all’interno di una storia Instagram:

“Ma è la mia amica Gabriella. Erano anche in una panetteria della mia città (Martina Franca) qualche settimana fa. Non credevo si potesse trattare di uno scoop“.

A rischio la partecipazione di Riccardo Guarnieri alla prossima edizione di Uomini e Donne

L’esperta di gossip Marzano ha poi condiviso alcuni scatti della coppia. Guarnieri e la ragazza sono stati immortalati mano nella mano in occasione della celebrazione di un matrimonio che si è tenuto lo scorso 30 giugno. Secondo altre indiscrezioni, Guarnieri e la sua dolce compagnia si sarebbero mostrati in atteggiamenti a dir poco inequivocabili, tra parole dolci e diverse effusioni.

Nel caso in cui la nuova relazione di Riccardo Guarnieri dovesse alla fine essere confermata in via ufficiale, la partecipazione di quest’ultimo alla prossima edizione di Uomini e Donne sarebbe a forte rischio. Scopo principale del dating show di Canale 5 è la ricerca da parte dei concorrenti dell’amore, che Guarnieri avrebbe a quanto pare già trovato al di fuori del programma di Maria De Filippi.

In attesa dell’edizione 2023-2024 di Uomini e Donne, non resta dunque che aspettare eventuali conferme o smentite da parte dei diretti interessati.