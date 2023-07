Il nuovo giornale di gossip di Corona fa rabbrividire i vip

Fabrizio Corona he’s back! Il re del gossip è tornato, con i suoi scoop e con le sue paparazzate, ha deciso di aprire un nuovo giornale tutto suo, dove lo “spetteguless” sarà all’ordine del giorno. Lui è carico, mentre i vip tremano.

Di cose nella vita di Fabrizio Corona ne sono successe veramente tante, noi non vogliamo soffermarci sul passato, in quanto i suoi scandali li conoscono tutti. Quello che faremo invece, sarà quello di parlarvi del suo ritorno sulle scene. Continuerà a fare ovviamente l’unica cosa che sa fare meglio, cioè aggiornare i suoi followers sul mondo del gossip. Per questo ha deciso di aprire un giornale online tutto suo, sperando che abbia imparato dai suoi errori.

Fabrizio Corona è quindi pronto a tornare ad essere “l’incubo” dei suoi colleghi vip, i quali tremano al pensiero che il re dei paparazzi possa scoprire e rendere pubblici quei segretucci che speravano di portarsi dietro nella tomba. Continuate la lettura e vi daremo maggiori dettagli sul progetto lavorativo di Corona e vi sveleremo dei grandi gossip che ha riportato in anteprima.

Facciamo un riassunto sulla vita di Corona

Fabrizio Corona è un personaggio televisivo, nonché scrittore e imprenditore, nato a Catania nel 1974. Figlio del giornalista Vittorio Corona e di Gabriella Previtera, Fabrizio ha altri due fratelli, i quali hanno seguito le orme paterne, Francesco e Federico. Ha iniziato a farsi conoscere dal 1998, quando intraprese una collaborazione lavorativa con Lele Mora, in seguito fu soprannominato, il re dei paparazzi, per via dei suoi scoop e notizie. Nonostante questo soprannome, Corona dichiarò di non aver mai scattato una foto in vita sua.

Come si sono poi evolute le cose lo sanno tutti, a partire dallo scandalo Vallettopoli in poi. Corona è stato sposato con Nina Moric, con la quale ebbe un figlio, Carlos Maria. In seguito, tra i due le cose finirono molto male e avviarono le procedure di divorzio. Dopo la Moric, Corona è stato visto al fianco di Belen Rodriguez, Silvia Provvedi e Sara Barbieri, sua compagna attuale.

Le previsioni di Corona

Fabrizio Corona è tornata prepotentemente nel mondo del gossip, deciso a riempire le pagine dei rotocalchi con le sue previsioni e scoop. Ebbene sì, il re dei paparazzi aprirà un nuovo giornale di gossip tutto suo, che sarà online dal 6 luglio in poi. Si partirà con l’apertura del suo canale Telegram, che sarà collegato poi al sito web che sarà online da settembre. Chiunque volesse rimanere informato sugli scoop contro i suoi colleghi vipponi, dovrà pagare un abbonamento mensile di 5,99 euro.

Per far capire al mondo che non scherza, Corona ha già dato un assaggio di quelli che saranno i suoi metodi di lavoro: “Finito il mondo D’Urso, finita finalmente l’epoca Fazio, la Berlinguer a Mediaset, la Gentili alle Iene…La Blasi a Las Vegas per sempre con prossima apertura Onlyfans. La televisione informazione sta cambiando e ci sarà una rivoluzione…voi siete pronti? Voi del settore sapete cosa fare? Io sì”.