Federico Nicotera e Carola, storia passata: lui spiega perché

L’ex tronista ha sciolto ogni dubbio: è single e lo ha annunciato con una story su Instagram. Ecco come è andata.

Federico Nicotera ha appena lanciato una notizia bomba ai suoi follower: lui e Carola Carpanelli si sono lasciati. Nelle ultime settimane infatti entrambi avevano spiegato di essere in crisi e a quanto pare non sono riusciti a risolverla.

La rottura è ufficiale quindi e la coppia che si era conosciuta e formata nel programma diretto da Maria De Filippi, di dating in onda su Canale 5, Uomini e Donne, è giunta alla sua fine. Tramite una instagram stories infatti, Federico Nicotera ha annunciato ai suoi follower la brutta notizia spiegando, a pochi mesi dalla scelta, che la storia d’amore non era andata come sperava e dice: “Le motivazioni le sappiamo solo io e lei”.

Lui che durante il programma di Maria aveva scritto di volere una donna forte e di volere una famiglia da giovane, a quanto pare non ha trovato quello che cercava in Carola. Ecco cosa ha scritto l’ingegnere aeronautico di 25 anni sul suo profilo Instagram riguardo la sua rottura con la studentessa.

I motivi dietro la rottura

Federico Nicotera era andato al dating show mediaset, Uomini e Donne con un’idea chiara di cosa avrebbe voluto trovare: il grande amore.

Peccato però che il ragazzo l’abbia forse ricercato nella persona sbagliata: infatti il ragazzo aveva lasciato gli studi di Canale 5 con una scelta da fare, quella di dover scegliere tra due corteggiatrici: Alice Barisciani e Carola Viola Carpanelli.

Ovviamente come ben sappiamo, alla fine il venticinquenne è uscito con quest’ultima che pochi minuti fa ha annunciato di aver messo fine alla relazione scrivendo: “Comunicando quanto segue, non voglio far passare un messaggio sbagliato né tanto meno voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno, ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi di fare un pò di chiarezza. Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, evidentemente non è così! Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita.”.

“Purtroppo le cose non sono andate come sperato. Le motivazioni le sappiamo io e lei quindi vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo”.