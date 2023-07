Hugh Hefner, il vizio alimentare spaventoso | La confessione della ex fidanzata e modella di Playboy

L’imprenditore Hugh Hefner, celebre fondatore dell’impero di Playboy, avrebbe avuto un vizio alimentare piuttosto inquietante. Ecco cosa ha raccontato l’ex fidanzata Holly Madison.

Senza dubbio, Hugh Hefner è stato uno degli imprenditori più ricordati e di successo del secolo scorso, nonché uno dei protagonisti della rivoluzione sessuale. L’uomo fondò nel 1953 Playboy che, nonostante alcune difficoltà, si affermò presto come una delle riviste erotiche più popolari e famose non solo degli Stati Uniti, ma anche del mondo. Per Playboy, infatti, hanno posato tantissime modelle e attrici poi diventate importantissime, come Marilyn Monroe, Naomi Campbell, Charlize Theron e Drew Barrymore.

Ma non solo playmate (come vengono chiamate le “conigliette”): la rivista contiene anche diversi articoli e interviste e nel corso degli anni Hugh Hefner arrivò a intervistare personaggi di spicco come Jimmy Carter, John Lennon, Fidel Castro, Malcolm X, Martin Luther King, Salvador Dalì, Gabriel Garcia Marquez, Vladimir Nabokov, Steve Jobs e Stephen Hawking.

Il brand Playboy era noto anche per la “mansion” e per le incredibili feste che vi si svolgevano, una vera icona degli anni ’80 e ’90. All’interno della villa, però, accadevano anche fatti più inquietanti, come sostenuto da Holly Madison, ex fidanzata del magnate, scomparso nel 2017.

Hugh Hefner, il vizio alimentare spaventoso del fondatore di Playboy

Hugh Hefner è stato sposato tre volte: con Mildred Williams dal 1949 al 1959, con Kimberley Conrad dal 1989 al 2010 e con Crystal Harris, dal 2012 fino alla sua scomparsa. Ha avuto anche numerose fidanzate, tra cui Holly Madison, che aveva conosciuto proprio grazie al lavoro: lei infatti era una modella della rivista.

L’ex playmate ha confessato durante il podcast Girl Next Level che l’ex compagno aveva un vizio alimentare che la spaventava. Hugh Hefner, infatti, andava pazzo per il bacon, ma ne era allergico. Questo però non gli impediva di mangiarlo, ma non solo ogni tanto, ma essenzialmente sempre, ogni giorno.

“Hef era allergico al bacon ma gli piaceva ancora mangiarlo. Lo amava a colazione e a cena: pane tostato, uova, patate e bacon con un bicchiere di latte e un bicchiere di succo d’arancia. Mangiava il bacon, ma ne era allergico, quindi, quando la sua gola iniziava a chiudersi lui si alzava e correva a prendere un’intera bottiglia di Benadryl liquido“.

L’editore ha continuato a mangiarlo fino a più di ottant’anni e a un certo punto, come riportato dalla modella, aveva anche installato un pulsante di emergenza vicino al letto, dove abitualmente consumava il pasto, così che se avesse avuto una crisi allergica, qualcuno corresse a soccorrerlo con l’antistaminico.