Cinema e tumori, gli attori che hanno recitato durante la malattia e non lo sapevi

Ogni anno sono tantissime purtroppo le persone che soffrono di cancro o di tumori in generale. Il mondo dello spettacolo e del cinema non fa certamente eccezione, con diversi attori, musicisti e personaggi famosi che hanno dovuto avere a che fare con questa gravissima malattia.

A soffrire di ciò saranno nei prossimi anni sempre più persone, con gli organi più colpiti che risultano essere il più delle volte colon, pancreas o anche i polmoni. Se in tanti sono per fortuna riusciti a superarlo, in tanti altri non ce l’hanno invece fatta.

Diamo qui di seguito uno sguardo a 25 persone famose che hanno dovuto avere a che fare con questa malattia.

Cancro e tumori: i personaggi dello spettacolo e del cinema che ce l’hanno fatta

Un primo personaggio famoso che ha avuto a che fare con il cancro che potremmo qui menzionare è Mark Ruffalo, attore famoso per aver interpretato Hulk nei film del Marvel Cinematic Universe. Andato in ospedale per un semplice mal di testa, ha scoperto di avere il cancro, rivelando però la cosa solo dopo la nascita della figlia.

Si passa poi a Hugh Jackman, interprete di Wolverine nei film sugli X-Men. L’attore si è reso protagonista negli anni di campagne di sensibilizzazione su come proteggere nel modo più adeguato il proprio corpo e la propria pelle.

Un terzo esempio è Diahann Carroll, attrice americana che dopo aver superato il cancro ha deciso di sensibilizzare le persone sul tema. Quarto caso quello di Edie Falco, che aveva scoperto di avere il cancro al senso nel periodo in cui interpretava Carmela nei Soprano.

Passando al mondo dello sport, eccoci invece a Lance Armstrong, cui venne diagnosticato un cancro ai testicoli e in diverse altre parti del corpo.

Gli altri personaggi famosi colpiti

Sesto caso quello di Michael C. Hall, che ha dichiarato di aver sofferto di cancro nel 2010, mentre il settimo è quello di Cynthia Nixon, che ha rivelato nel 2008 di aver avuto un cancro al seno.

L’ottavo esempio è Kathy Bates, che ha dovuto superare prima un cancro alle ovaie nel 2003 e poi un altro al seno nel 2012. Per quanto riguarda il mondo della musica vi è Rod Stewart, che ha sofferto di un tumore alla ghiandola tiroidea.

Altro attore che ha dovuto combattere contro questa malattia è stato Antonio Banderas, mentre nella musica a soli 36 anni ha dovuto lottare contro un cancro al seno Kylie Minogue.

Altri personaggi famosi colpiti da tumore sono poi stati la modella Jaclyn Smith negli anni settanta, l’attore Michael Douglas, l’ex moglie di Antonio Banderas Melanie Griffith e l’attrice di Modern Family Sofia Vergara.

I personaggi famosi che non ce l’hanno fatta

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema c’è purtroppo anche chi si è dovuto arrendere alla malattia. Un primo esempio rilevante è quello di Steve Jobs, creatore della Apple morto nel 2011 a causa di un cancro al pancreas.

Stessa sorte è toccata anche Luciano Pavarotti morto nel 2007 a 71 anni, mentre un altro caso famosissimo è quello di George Harrison, membro dei Beatles morto nel 2001 a causa di un cancro multiplo.

Restando al mondo della musica, il cancro ha portato via a soli 36 anni anche il re del reggae Bob Marley, mentre un’icona del cinema come Patrick Swayze si è dovuto arrendere a 57 anni.

Altro attore morto per via del cancro, precisamente al fegato, è stato Alec Guinness, mentre di cancro all’intestino è morto a 47 anni nel 1937 Lovecraft, il più grande autore di letteratura horror di tutti i tempi.

Il cancro ha colpito anche grandi personalità del mondo del calcio. Una su tutte, Johan Cruijff, con il campione olandese morto nel 2015 a causa di un cancro ai polmoni. Si potrebbe però ricordare anche Tito Vilanova, ex allenatore del Barcellona morto il 25 aprile del 2013 per un cancro alla ghiandola.

Ultimo esempio, ma potrebbero essercene tanti altri, è infine quello riguardante David Bowie, icona musicale e non solo morta di cancro nel 2016 soltanto tre giorni dopo la pubblicazione del suo ultimo album Blackstar.