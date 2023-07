Naomi Campbell è di nuovo mamma a 53 anni: ecco la foto del neonato

Naomi Campbell è mamma per la seconda volta alla veneranda età di 53 anni. La modella non ha paura dei pregiudizi e mostra la foto del nuovo arrivato. La modella sa perfettamente quello che vuole e lotterà sempre per averlo.

Indovinate chi è diventata mamma per la seconda volta? La modella Naomi Campbell, la quale a 53 anni mostra via social la foto del neonato che ha diviso il web. C’è chi le fa gli auguri e chi la critica, ma lei va avanti per la sua strada e come sempre la Venere nera, non bada per nulla alle critiche.

Naomi Elaine Campbell, è la supermodella, attrice e cantante britannica nata nel 1970, famosa per aver “infiammato” le passerelle di alta moda a partire dagli anni ’80. Grazie alla sua bellezza delicata e al suo corpo perfetto, la Campbell la volevano tutti i più grandi, per questo è entrata di diritto nella classifica di People, tra le 50 donne più belle del mondo. La regina delle passerelle negli anni “ha racimolato” un patrimonio di circa 60 milioni di dollari.

La “nipotina” di Nelson Mandela

Non c’è bisogno di ricordare tutte le sfilate di moda alle quali la modella Naomi Campbell ha partecipato nel corso della sua carriera. Ha indossato i capi di punta di brand famosissimi quali Fendi, Prada, Ralph Lauren, Alessandro Dell’Acqua, Burberry, Valentino, Versace e l’elenco è ancora lungo.

Se nella sua vita lavorativa è sempre stata considerata come un astro nascente, nella vita privata ha purtroppo toccato “il fondo” diverse volte. Ha dovuto affrontare diversi anni di riabilitazione per uscire dalla sua dipendenza dalla droga e dall’alcol. Come dichiarò in seguito: “Mi stavo divertendo. Vivevo questa vita viaggiando per il mondo e avendo persone che mi davano qualsiasi cosa. Ma la droga è molto brutta”.

Non avendo mai conosciuto il padre, la Campbell ripiegò su altre figure maschili per ottenere quel calore e quell’affetto di cui tutti abbiamo bisogno. Ha sempre dichiarato che per lei i produttori Quincy Jones e Chris Blackwell sono stati dei padri veri nei suoi confronti, così come Nelson Mandela il quale l’aveva etichettata come “nipotina ad honorem”.

Naomi Campbell e la maternità

Naomi Campbell con una foto social molto tenera, ha dichiarato al mondo di essere diventata mamma per la seconda volta all’età di 53 anni. Il nuovo neonato di casa è amato non solo dalla mamma ma anche dalla sorellina, avuta dalla modella due anni fa. La Campbell, anche in questo caso, non ha rilasciato dichiarazioni in merito, quindi della sua vita privata non si sa niente di più.

Accanto alla foto che ha fatto andare su di giri i fan, Naomi l’ha accompagnata con questa didascalia: “Tesoro mio sappi che sei protetto oltre misura e circondato d’amore dal momento in cui ci hai onorato della tua presenza. Un vero dono di Dio, benedetto! Benvenuto piccolo. Non è mai troppo tardi per diventare madre”.