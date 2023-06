Meghan Markle e Taylor Swift: il rifiuto secco | Cosa è successo

La pop star Taylor Swift avrebbe dato un clamoroso e secco “no” alla duchessa Meghan Markle. Ecco cos’è successo.

Meghan Markle torna a far parlare di sé dopo che Taylor Swift le avrebbe dato un clamoroso rifiuto. La duchessa è certamente uno dei personaggi più chiacchierati dello scenario angloamericano e le notizie su di lei e sul suo comportamento sono sempre molto ricercate dai giornalisti di gossip ed esperti della corona. Questa volta al centro della vicenda non ci sarebbero il marito Harry o il resto della famiglia reale, bensì qualcuno di molto diverso.

Stiamo parlando di Taylor Swift. La cantante americana è sempre sulla cresta dell’onda, soprattutto in questo ultimo periodo, dato che ha ripubblicherà presto uno dei suoi primissimi album, Speak Now. L’artista già nel 2019, infatti, aveva annunciato che aveva intenzione di rimettere mano ad alcuni suoi vecchi lavori. Speak Now uscirà il prossimo 5 luglio, durante il tour mondiale The Eras Tour.

Ma cosa c’entra Taylor Swift con Meghan Markle? L’ex attrice fino a poco tempo fa aveva un podcast di discreto successo, Archetypes, che ha deciso di chiudere solo di recente. Grazie al podcast ha intervistato svariate personalità del mondo dello spettacolo ed era in programma anche la cantante. Lei però si sarebbe rifiutata.

Meghan Markle, perché Taylor Swift le ha detto di no

Come riportato dal The Wall Street Journal, Taylor Swift si sarebbe rifiutata di farsi intervistare di Meghan Markle. La duchessa di Sussex nell’ultimo anno ha ospitato ad Archetypes numerose celebrità, tra cui Paris Hilton, Serena Williams e Mariah Carey. Come spiega il giornale, i due nobili avrebbero deciso di chiudere il podcast per mancanza di contenuti e per alcuni problemi tecnici. La difficoltà principale sarebbe stata nel trovare personaggi da ospitare.

Così spiega il giornale: “Trovare ospiti di un certo livello non è stato semplice. Ma questo non era l’unico problema. La Markle chiedeva spesso modifiche nelle fasi avanzate del processo di editing, a volte reclutando dirigenti senior di Spotify, tra cui l’allora chief content officer Dawn Ostroff, per chiamare i produttori e spingerli ad apportare modifiche“.

Infine, anche se il rifiuto della cantante non ha influito probabilmente sulla decisione finale di chiudere il progetto, per la duchessa quel “secco no” deve essere stato difficile da digerire. “Poi c’è stato il capitolo Taylor Swift. Era forse l’ospite che l’attrice avrebbe desiderato di più. Per questo lei le ha scritto una lettera personale, ma la cantante attraverso un suo rappresentate ha declinato. Nessun forse, ma un secco no. […] La puntata avrebbe avuto enorme visibilità“. La cantante non ha spiegato i motivi del rifiuto.