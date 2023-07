Diletta Leotta, come ha conosciuto il compagno Loris Karius? | Merito di Barbara Berlusconi

La conduttrice Diletta Leotta ha svelato come ha conosciuto il compagno Loris Karius: c’è lo zampino di Barbara Berlusconi.

Nell’ultimo periodo, Diletta Leotta finisce spesso sui giornali di gossip, da quando ha annunciato la sua prima gravidanza. E’ davvero entusiasta all’idea e per abituarsi ancora di più alla sua futura vita da madre, ha anche inaugurato il podcast Mamma dilettante, ovvio gioco di parole con il suo cognome.

La conduttrice è una figura molto nota nell’ambito del giornalismo sportivo e ormai da tanto tempo lavora per Sky e per Dazn. Ha iniziato a muoversi in questo ambiente quando era ancora adolescente e viveva ancora in Sicilia, dove è originaria, e da allora ha compiuto degli enormi passi nella sua carriera.

Diversi mesi fa ha annunciato di aspettare una bambina insieme a Loris Karius, con cui ha una relazione stabile e appassionata e la figlia dovrebbe nascere tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Ma vi siete mai chiesti come si sono conosciuti lei e il compagno? A quanto pare c’entra Barbara Berlusconi, terza figlia di Silvio Berlusconi, deceduto pochi giorni fa.

Diletta Leotta, il colpo di fulmine con Loris Karius e l’aiuto di Barbara Berlusconi

Diletta Leotta ha conosciuto il calciatore Loris Karius circa un anno fa, ma la relazione è partita subito in quarta e ora la coppia è in attesa della prima figlia. Prima di lui, lei aveva avuto due storie importanti, con il pugile Daniele Scardina e l’attore Cam Yaman. Come riportato da Leggo, la presentatrice ha raccontato di aver conosciuto il fidanzato a Parigi, dove si trovava per assistere alla Fashion Week.

Stava cenando in un ristorante con alcune amiche, quando lo ha visto. Per lei è stato un immediato colpo di fulmine, tanto che ha dichiarato: “Ho proprio detto alle mie amiche che era appena entrato l’uomo della mia vita“. Avrebbe voluto subito attaccare bottone, ma lui è tedesco e non parlava italiano, mentre lei non era molto brava in inglese. Stava per rinunciare, quando una delle amiche è venuta in suo soccorso: stiamo parlando di Barbara Berlusconi.

La figlia dell’ex premier conosce molto bene l’inglese e quindi ne ha approfittato per parlare con Loris Karius e presentargli Diletta Leotta. I due hanno cenato insieme e da allora non si sono più lasciati, superando presto le barriere linguistiche. Una bella storia a lieto fine, tanto che i fan hanno commentato che tutti dovremmo avere un’amica speciale come Barbara Berlusconi.