The Breach: il trailer ufficiale del nuovo film di Slash

E’ appena uscito il trailer ufficiale di The Breach, il nuovo film horror prodotto dall’ex chitarrista dei Guns ‘n’ roses, Slash. Recupera il trailer qui.

The Breach, letteralmente La Violazione, è il nuovo film horror prodotto dal chitarrista più famoso al mondo, Slash che ovviamente ha messo mano anche alla colonna sonora. Basato su un best seller dello stesso genere, e scritto dall’autore Nick Cutter, autore anche di The Deep e The Troop, The Breach dovrebbe unire il mondo del rock con quello del cinema dell’orrore, cimentando un’unione che non si è mai veramente sciolta e dopo che la band rock dei Foo Fighters era riuscita a produrre e far uscire Studio 666, con protagonista il front man del gruppo, Dave Grohl, un nuovo horror si avvicina all’orizzonte e questa volta sembrerebbe molto promettente.

The Breach, prodotto dal leggendario chitarrista Slash del gruppo rock anni ’90, Guns N’ Roses, è sia produttore esecutivo che produttore della colonna sonora.

Alla direzione del film invece abbiamo il regista Rodrigo Gudino mentre alla sceneggiatura lo stesso scrittore del romanzo cui il film si ispira e Ian Weir.

Trama e Cast

The Breach, oltre ad incuriosire per la sua natura rock n’ roll grazie alla produzione di uno dei chitarristi più invidiati al mondo, sta creando molta hype attorno a se per i toni lovecraftiani, definiti così da chi ha avuto la fortuna di vederlo nei vari festival del cinema, e che ispirerebbe negli amanti del genere horror.

The Breach racconta infatti la storia di un uomo di nome John Hawking cui mancano pochissimi giorni alla fine del mandato come Capo della polizia di una piccola cittadina, Lone Crowe, sperduta tra i boschi dell’Ontario Settentrionale, un ottimo posto aggiungerei per far succedere cose fuori dal normale. Ma quando un corpo martoriato da ferite inquietanti affiora sulle rive del fiume Porcupine, John viene trascinato nel gorgo di un orribile mistero che sfida ogni comprensione della realtà.

All’interno del cast troviamo Allan Hawco nei panni del poliziotto protagonista, Natalie Brown nei panni di Linda Parsons, Emily Atalo come Meg Fullbright, Mary Antonini che interpreta COnnie Parks e David R Carter come Burly Man.