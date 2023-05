Drew Barrymore in lacrime: la storia di Chasten Buttigieg è assurda

La conduttrice televisiva si è commossa quando il marito del Segretario dei Trasporti Pete Buttigieg ha raccontato la sua storia.

Durante l’episodio del suo talk show di martedì, Drew Barrymore si è tanto commossa mentre il suo ospite Chasten Buttigieg ha descritto l’isolamento che ha provato da giovane ragazzo gay. Fin da subito infatti raccontato di aver temuto “che ci fosse qualcosa di sbagliato e distorto in lui” da bambino.

Chasten Buttigieg temeva di far nascondere a suo marito l’orientamento sessuale durante la campagna presidenziale

Buttigieg, che è sposato dal 2018 con il Segretario dei Trasporti degli Stati Uniti Pete Buttigieg, ha detto a Barrymore che inizialmente temeva di dover “nascondere” la sua sessualità quando suo marito ha lanciato una campagna per la nomina presidenziale democratica, qualche anno fa, nel 2019.

Nell’intervista ha dichiarato che nella sua vita ha dovuto sempre affrontare questi problemi legati alla sessualità. Purtroppo, credeva che fosse lui quello sbagliato e distorto: “Fin da quando ero adolescente credevo fossi io quello sbagliato e malato. Credevo anche che nel mio DNA ci fossero problemi. Ho passato i primi 18 anni della mia vita odiandomi. Da adulto ho imparato ad accettarmi e ad amare la mia famiglia.”

Mentre la conduttrice Drew si asciugava le lacrime di commozione, Buttigieg ha continuato, approfondendo l’argomento: “Quando finalmente ti accetti, ami tutte le tue qualità: segni unici che ti rendono strano o diverso o ti fanno sentire come se spiccassi dalla massa, inizi a vedere ciò che ti rende veramente potente, unico e bello. […] Quando Pete si candidava alla presidenza, pensavo di dover nascondere tutte quelle cose allo stesso modo in cui le nascondevo quando ero più giovane, e poi ho abbracciato quelle caratteristiche. Ho detto: ‘Non posso fingere di essere qualcuno che non sono'”.

Il nuovo libro di Buttigieg: I Have Something To Tell You

Adatto ai nuovi lettori, il romanzo documenta momenti felici e difficili nella vita di Buttigieg. Uno di questi momenti è il suo primo appuntamento con il suo attuale marito nel 2015, dopo che i due si erano conosciuti sulla app di incontri Hinge. I due uomini avevano pianificato di incontrarsi per un drink che si è rapidamente trasformato in cena, seguita da una partita di sport, dopo la quale lo stadio ha ospitato uno spettacolo di fuochi d’artificio. Il giovane ragazzo è cresciuto in una piccola città dello Stato del Michigan, ha spesso avvertito di essere “l’unica persona gay al mondo”, motivo per cui auspica che le sue parole risuonino tra i giovani LGBTQ che potrebbero trovarsi a confrontarsi con la propria sessualità.